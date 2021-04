Miguel Cabrera lesionado y lo sustituye otro venezolano

El venezolano Miguel Cabrera lesionado y fue puesto en la lista de inhabilitados Tigres de Detroit por espacio de 10 días, informó el equipo.

La lesión del maracayero ocurrió en el juego del sábado ante Indios de Cleveland, cuando fue sustituido en el noveno tramo, pero fue este domingo, cuando una resonancia dio el diagnóstico de un esguince del bíseps de su brazo izquierdo.

Eso indica que Cabrera fue puesto en lista de lesionado por 10 días y el club bengalí llamó a su compatriota Renato Núñez, que este año firmó con la divisa, procedente de Orioles de Baltimore.

Miguel Cabrera lesionado

Al final el juego ante la escuadra aborigen lo perdió Detroit 11-3 y Cabrera terminó de 3-0, además este domingo Cleveland completó la barrida 5-2.

El venezolano que comenzó la campaña 2021 con cuadrangular para colocarse a 12 de los 500 vuelacercas, pero su ofensiva ha disminuido, a ligar para .125 de average, de apenas tres imparables en 24 viajes al plato.

Para el manager A,J. Hinch, el toletero criollo ya venia acusando molestas desde hace días; pero el sábado sintió un fuerte dolor al realizar su swing en la séptima entrada.

Según el capataz, Cabrera tuvo que alterar su mecánica en la caja de bateo; sin soltar una mano tras completar el swing, por eso tomó la decisión de parar su accionar y este domingo se pudo conocer el grado de la lesión.

«Le dije tras el juego que no quería que estuviera jugando con molestias, que fuera examinado y lo pusimos en la lista de lesionados para resolver esto temprano”; dijo Hinch.

“No me gusta que alteró el swing para compensar. Eso me irritó y me puso mal que tenga que estar lidiando con dolores. No era un dolor muy agudo, pero necesitamos encontrar respuestas para entender cómo esto afecta su confianza y comodidad”; agregó Hinch.

A saber

Miguel Cabrera está a 131 hit para arribar a los 3.000. Con los tres de este año acumula 2.869, pero tiene a solo cuatro de empatar a la leyenda «Babe» Ruth.

Una lesión de la misma naturaleza lo atacó en la campaña de 2018.

Renato Núñez e n cinco años en las mayores batea para .248 con 52 jonrones y 147 remolcadas en 293 turnos entre 2016 y 2020.

