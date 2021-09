Miguel Cabrera redondea cifra de fletadas y entra a otra élite (+ vídeo)

Por Tigres, los cenezolanos Víctor Reyes de 4-1, anotada, empujada; Miguel Cabrera de 2-0, remolcada (71); Harold Castro de 1-1, impulsada.

19 temporadas (presente)

2.579 juegos

9.593turnos

2.979 hits

502 jonrones

1.800 impulsadas

1.504 anotadas

5.114 bases alcanzadas

595 dobles

1.199 boletos

.311 de average

The sacrifice fly from Miguel Cabrera is the 1,800th career RBI in his Hall of Fame career. #DetroitRoots pic.twitter.com/L6Mt2DqhaA

— Bally Sports Detroit (@BallySportsDET) September 21, 2021