«Miggy» se convirtió en el pasajero 33 y sonó el «Alma Llanera» (+ vídeos)

El venezolano Miguel Cabrera llegó a 3.000 hits en las Grandes Ligas este sábado 23 de abril, el jugador 33 en llegar a esa cifra, en los 125 años de historia del mejor beisbol del mundo, ante Rockies de Colorado, en juego que está en desarrollo en el diamante de Tigres de Detroit, el Comerica Park.

En juego reprogramado de ayer por el mal tiempo en la ciudad del motor, el nacido en Maracay, el 18 de abril de hace 39 años, no tardó para lograr el objetivo que lo empata en la casilla 32 de los todos los tiempos con el mítico puertorriqueño Roberto Clemente y el 33 en lograr la proeza.

A la 1:10 se dio la voz de “play ball”, en la novena de los rocosos hicieron batería de lanzador y receptor los venezolanos Antonio Senzatela y Elías Díaz. También, estaba en el terreno, el jardinero central, Jonathan Daza.

Mientras que Cabrera fue puesto como tercer bate y bateador designado. Su compatriota Harold Castro, fue alineado en el campocorto y séptimo en el orden.

Senzatela recibió en la parte baja del primer inning a Robbie Grossman, quien lo “saludó” con sencillo a la pradera derecha; Austin Meadows bateó rodado por la intermedia, para forzar en segunda a Grossman.

El primer lanzamiento, para Cabrera fue bola y el segundo, dio el 3.000, con rodado por el jardín izquierdo; ovación de pie y sonó el “Alma Llanera” de “Tío Simón”, a la 1:25 de la tarde y luego anota tras jonrón de Spencer Torkelson.

Cabrera, junto al dominicano Albert Pujols, son los únicos peloteros activos con 3.000 hits y 500 jonrones o más en las Mayores. El quisqueyano, que disputa su campaña de despedida (22) con 42 años de edad, sin contar del viernes, acumula 3.308 imparables y 681 vuelacercas.

Esta vez Cabrera, quien le queda un año de contrato con los bengalíes y dos opcionales, siempre y cuando reciba votos a «Más Valioso» entre los 10 primeros, dio su hit 3.000 contra un paisano, Antonio Senzatela, quien hizo batería con el también criollo y receptor Elías Díaz.



Cabrera salió con la vista clara y el «time» como de veinteañero, recondado ese primer hit que también fue histórico para él.

Ese día, el 20 de junio de 2003, tras fallar en cuatro viajes, se enfrentó en el undécimo innings a Al Levine, de Rays de Tampa Bay y se la mandó por encima de la barda del jardín central del Pro Player Stadium con otro venezolano a bordo, Alex González para darle la victoria a Marlins de Florida, hoy de Miami.

Desde ese día, domingo 20 de junio, cuando tenia 20 años, 2 meses y dos días hasta este sábado 23 de abril, con 39 años y cinco días, han pasado 6.882 días y «Miggy», «El Marciano» o «Tigre Mayor» como es conocido en el beisbol, lo ha ganado todo, que incluye la Serie Mundial ese 2003 con Marlins ante Yanquis.

Este venezolano es el único en las Mayores con 500 jonrones, 3.000 hits, 1.800 remolcadas, .300 de average y una triple corona; cuando dé el doble que la falta para los 600, redonderará su boleto al Salón de la Fama.

(*) Activos

✅1er hit: HR vs. Al Levine, Tampa Bay Devil Rays

✅1000 hit: HR vs. Glen Perkins, Minnesota Twins

✅2000 hit: HR vs. Ryan Webb, Baltimore Orioles

(vs. Baltimore abrió Aníbal Sánchez por Detroit)

