Miguel Cabrera aprieta con su remolque en la recta final

Por Reales, los venezolanos Salvador Pérez de 4-0, Edward Olivares de 3-2.

Por Rays, los venezolanos Miguel Cabrera de 4-3, doble (15), anotada, cuatro remolcadas (75); Harold Castro de 2-1, doble (11); Víctor Reyes de 1-1.

Go ahead hit: ✅ Tied for 18th most doubles in MLB history: ✅ pic.twitter.com/LaF1pyBdHq

19 temporadas (presente)

2.581 juegos

9.601 turnos

2.983 hits

502 jonrones

1.804 impulsadas

1.505 anotadas

5.119 bases alcanzadas

596 dobles

1.199 boletos

.311 de average

That makes it three hits and four RBI for @MiguelCabrera tonight. Lovely. #DetroitRoots pic.twitter.com/JQU22NHIqJ

