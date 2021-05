¡Se molestó! Miguel Cabrera respondió: «No me presto para esos juegos»

Miguel Cabrera le molestó que el intermedista de los Medias Blancas, Nick Madrigal, tratara de avisarle al abridor Lucas Giolito y al receptor Yasmani Grandal que los Tigres estaban robándose señas durante la victoria de Detroit por 5-2 el pasado martes en el Guaranteed Rate Field de Chicago.

Cabrera hizo algunos gestos y dijo algo dirigido a Madrigal durante la sexta entrada, cuando Robbie Grossman estaba en la segunda base y había dos outs en lo que era un partido de una carrera de diferencia en ese momento.

Miguel Cabrera respondió acusaciones de robo de señas

“Yo no me presto para esos juegos”, afirmó Cabrera durante una videoconferencia con los medios el miércoles. “Hay que demostrar respeto, ¿me explico? No tienes que hacerme quedar mal, ni al corredor en segunda, insinuando que estamos pasando señas desde la segunda base. Por favor. No me importa por qué lo hagan. Tienen que parar porque nosotros no nos prestamos para esas cosas. Por eso le dije algo en ese momento”.

Madrigal no habló con los medios previo al partido del miércoles, que se pospuso debido al mal tiempo; pero el manager de los Medias Blancas, Tony La Russa, abordó el tema.

“Me di cuenta brevemente durante el juego. El juego dominó todo por lo que a mí respecta”, dijo La Russa. “Miguel es un Salón de la Fama garantizado, se ha ganado el respeto, y si él dice que no está recibiendo ayuda de la segunda base, entonces no la está recibiendo».

“Pero sí le pedimos a nuestros infielders del medio del cuadro que estén activamente cuidando (las señas), porque es algo ridículamente popular que hay que hacer hoy en día, por mucho tiempo, se trate de señas que te has aprendido estudiando o telegrafiando la localización – que es algo aceptable, porque es parte del juego. Mi punto es que, si Nick estaba defendiéndonos activamente de eso, estoy de acuerdo. Pero le doy a Miguel el respeto que se merece. Si él dice que no recibe señas es porque no las recibe”.

El dirigente de los Tigres, A.J. Hinch, dijo que el asunto nunca fue discutido, y destacó que Cabrera es uno de los líderes vocales en el club y que el venezolano quiso expresar su opinión al respecto.

“Ustedes saben, creo que los jugadores deben de encargarse de arreglar ese tipo de cosas”, manifestó Hinch.

ACN/ Circuito Digital

No dejes de leer: Miguel Cabrera se acerca un «pelo más» a los 500 jonrones

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN