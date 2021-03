«Miggy» dice estar sano como en la campaña de 2014

Miguel Cabrera se siente sano y lo comparó con la temporada de 2014; una campaña donde ligó para .303 y entre sus actuaciones incluyó más de 52 dobles, pasó el centenar de fletadas y la sacó del parque en 25 ocasiones.

«Miggy» quien disputará su temporada 19 en las Mayores, con 38 años de edad tiene entre ceja y ceja arribar a los 3.000 imparables y 500 bambinazos en este 2021, llegó al Spring Training con un ánimo bárbaro.

El aragüeño recordó ese año en especial, aunque fue dos años antes conquistó la triple corona, espera ahora mantenerse sano para ir por las marcas, aunque no las menciona o se mete presión; solo espera permanecer sano a lo largo de este año con Tigres de Detroit donde llegó en 2008, procedente de Marlins.

Aún con tres años de contrato, además de una clausula que podría extenderse hasta el 2025; en este 2021 su sueldo será de 30 millones de dólares, pero de seguro solo está enfocado en lo que pueda hacer en esta campaña.

Miguel Cabrera se siente sano

“En este momento, me siento como cuando estaba en 2014”; soltó el slugger luego de la práctica del viernes 12 de marzo en el estadio Joker Marchant, bajo la mirada de los prospectos bengalíes.

“Me siento más como cuando estaba sano, con mis piernas, mis caderas. Puedo mover mi cuerpo cuando golpeo. No trato de hacer demasiado. Me balanceo naturalmente. Creo que eso me va a ayudar mucho este año. para producir más y golpear para obtener más potencia «; agregó el maracayero, que pinta para ocupar la primera almohadilla.

Según reseña el portal fildeo.com, Cabrera sonó para ese 2014, 52 dobletes, para liderar la Liga Americana en ese renglón, además la sacó en 25 oportunidades y .313 de average; para lograr el noveno puesto en la votación de Más Valioso, título que ya tiene su vitrina en par de ocasiones (2012, año de la triple corona y 2013).

A redondear su puesto en el Salón de la Fama

Cabrera está a 134 inatrapables de los 3.000; 13 cuadrangulares del medio millar; a 19 tubeyes de los 600, 71 fletadas para 1.800 y a 43 anotadas de las 1.500, aunque ya tiene números para ir por su nicho al Salón de la Fama, redondear cada uno de esos departamentos sería ideal.

Sus lesiones han sido su principal obstáculo; al punto que en las últimas cuatro temporadas sus promedios han bajado, siendo el mejor en 2018 con AVE de .299, pero en solo 38 juegos donde vio acción.

Mientras que en la temporada corta de 2020, a causa de la pandemia, Cabrera ligó para .250, pero sacó una decena de pelotas y fletó 35 (lideró al equipo en ambos departamentos); nada malo, si recordamos que fue de 60 juegos en la ronda regular y lo importante fue que se mantuvo sano, como espera estar en 2021.

Dato

Solo seis jugadores han alcanzado los 500 jonrones y los 3,000 hits: Hank Aaron, Alex Rodríguez, Albert Pujols, Willie Mays, Rafael Palmeiro y Eddie Murray.

Las metas de «Miggy»

13 cuadrangulares para los 500 (487)

134 hits de los 3.000 (2866)

19 dobles de 600 (581)

43 anotadas para 1.500 (1457)

71 fletadas para 1.800 (1729)

ACN/MAS

No deje de leer: Benzema mantiene a Real Madrid en carrera por la Liga (+ vídeo)

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN