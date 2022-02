Mike Bahía reveló que sufrió “bullying” cuando vivía en Venezuela

Compartir

El cantante Mike Bahía reveló en una reciente entrevista que sufrió de bullying por sus compañeros del colegio, cuando vivía en Venezuela.

El intérprete de “Cuenta Conmigo”, relató en el podcast Desde Cero, que según; le montaban “la piedra” por ser natal del país hermano, Colombia.

Asimismo, aseguró que en ese momento supo lo que era la xenofobia; pues los niños decían que los colombianos solo se dedicaban a ser narcotraficantes.

Además, recordó ese momento como el más triste de su vida, puesto que para ese entonces; él se encontraba en el país criollo porque estaba enamorado de esa nación y solo buscaba una mejor vida.

“Sufrí de xenofobia en Venezuela, fue una cosa más rara que yo no lograba entender, no sabía qué era. Eso me encantaría representar y contar lo triste que fue para mí”, dijo el futuro padre.

Mike Bahía resaltó que le agradece mucho a Venezuela, pues se convirtió en el país que lo vio crecer; y aseguró que cuando le hacen xenofobia a un venezolano en su tierra, lo siente como si fuera él, debido a que “ya pasó por eso”.

El caleño, espera su primer bebé con la cantante Greecy Rendón.

