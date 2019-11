Mil cien (1.100) modificaciones en Diccionario Español

La Asociación de Academias de la Lengua Española presenta las novedades de la obra; que superan las 1.100 modificaciones. Zasca, arboricidio y casoplón, son algunas de las novedades del ‘Diccionario’; entre las que destacan la adición de 229 artículos, más 88 acepciones y 536 enmiendas; relacionadas estas últimas con lemas, acepciones y etimologías.

Este Diccionario remozado se ha presentado en la penúltima jornada; del XVI Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale); que se celebra en Sevilla desde el pasado lunes, con la presencia de unos 200 miembros de las 23 academias de la lengua española que hay en el mundo.

Zasca (reprimenda a quien te mira raro) arboricidio (exterminio de árboles) y casoplón (casa grande y lujosa), novedades del ‘Diccionario’

Si usted abre ahora el Diccionario de la Lengua Española (DLE) en su ordenador o en el móvil; sepa que le puede dar un zasca a quien le miraba raro por usar esta palabra; porque se ha incorporado al corpus de esta obra. Es una de las peticiones de los hispanohablantes; que las 23 academias de la lengua del español que hay en el mundo han aceptado incorporar al Diccionario. Otra novedad, muy coloquial y madrileña, es casoplón, para llamar a las casas grandes y lujosas; que tanta envidia suscitan a quien no la tiene (eso no lo dice la acepción de esta palabra, claro).

Son solo dos de las son 1.100 modificaciones; entre las que destacan la adición de 229 artículos, más 88 acepciones y 536 enmiendas; relacionadas estas últimas con lemas, acepciones y etimologías. Son las cifras de las novedades de la 23ª edición del Diccionario de la Lengua Española (DLE); que han presentado este jueves el director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado; Paz Bataner, directora de la edición 24ª; «que será renovadora, casi revolucionaria», según Muñoz Machado, y Raquel Montenegro, directora de la Academia Guatemalteca de la Lengua.

Muñoz Machado ha desgranado algunas de las novedades; como mensajear; «comunicarse por medio de mensajes escritos a través de un teléfono celular». O, en el ámbito medioambiental; arboricidio, «tala injustificada de árboles». Esa es una de las palabras que se usan ya habitualmente pero que no habían entrado en el Diccionario. Un caso aparte merece «beatlemanía» (así se acepta) con tilde porque, según Bataner; «la Academia no lo tiene solucionado porque la primera parte mantiene el inglés (no se acepta bítel); pero la segunda parte mantiene la forma española, con tilde». Una palabra mixta, hispanoinglesa.

Para los futboleros; podrán decir con toda seriedad «centrocampismo», que se define, «en el fútbol y otros deportes, táctica que favorece el juego en la zona central del campo». Una palabra que suscitó algún equívoco fue penthouse; que se usa en América y se recoje en cursiva para señalar el «apartamento o piso de lujo, generalmente con terraza; situado en la última planta de un edificio». No se trata, pues, de aceptar el nombre propio de una revista erótica; muy popular, que dejó ya de salir en papel. Y otra de uso común al hablar y escribir que ya tiene carta de aceptación, osteopatía.

Por supuesto, hay novedades que llegan desde la orilla atlántica del español; como una habitual en las películas Y recogiendo lo que está presente al otro lado del Atlántico; se ha añadido a fraternidad, asociación estudiantil masculina normalmente; amá o apá, que se usa en Chile, Colombia, Costa Rica, EE UU.

