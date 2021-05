¡Insólito! Desconectó un refrigerador para cargar su celular y se perdieron mil vacunas contra el Covid-19

Mediante un comunicado, se informó a la comunidad que el grupo terrorista «Sendero Luminoso» regresó a sus operaciones y asesinó a al menos 14 personas; en el Centro Poblado San Miguel del Ene, a orillas del riachuelo Chimpinchariato, Perú.

Así fue confirmado, por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú, el cual recordó que esa organización que estaba prácticamente erradicada, reapareció; para efectuar el tipo de acción que es «denominada por la Organización Terrorista como ‘limpieza social'».

De ésta manera y «usando armas de fuego, liquidaron a esas personas, donde también dejaron panfletos haciendo un llamado a la población; para que no participen en el proceso electoral 2021», se lee en un documento del Ministerio de la Defensa.

Respecto al hecho reportado por autoridades locales de Cusco, éste lunes 24 de mayo en horas de la mañana; se supo que también estuvieron presentes patrullas de las Fuerzas Armadas; con el propósito de realizar operaciones de reconocimiento y combate frente Sendero Luminoso que asesinó a por lo menos 14 personas.

Awful massacre in Peru 13 days before presidential election, Shining Path reportedly taking credit. Obvious political implications but caution & a skeptical eye wise at times like thesehttps://t.co/HneLryLfay

— Brian Winter (@BrazilBrian) May 24, 2021