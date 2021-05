Miles de personas marchan en Nueva York a favor de Palestina

Miles de personas se marchan en Nueva York para mostrar su apoyo al pueblo palestino en una atronadora marcha que recorrió una de las principales avenidas del multicultural distrito de Queens; y en la que se pidió la libertad para Palestina.

El evento, en el que se vieron innumerables pañuelos y banderas palestinas, se caracterizó por los fuertes tambores y los lemas que constantemente gritaban los asistentes; entre el que destacó el «Free, Free Palestine» y el «No Justice, No Peace».

Los entandartes palestinos ondeaban no sólo a pie de calle, sino también desde lo alto de los semáforos, edificios o camiones en el barrio de Sunnyside; a lo largo del Queens Boulevard, que estaba atestado de gente.

Mientras, los manifestantes repetían los lemas «Say it loud, say it clear, we don’t want Zionists here» (Díganlo alto, díganlo claro, no queremos sionistas aquí); y «From the river to the sea, Palestine will be free» (Desde el río hasta el mar, Palestina será libre), una frase que incluso se vio en el cartel de uno de los cines locales frente a los que pasó la marcha.

Parte de la comunidad judía ortodoxa de Nueva York, donde se concentra un buen número de ellos; también quiso mostrar su apoyo a Palestina marchando en primera línea de la manifestación, vestidos con su tradicional atuendo del Shabbat.

Convocada por las organizaciones Within Our Lifetime y NY4Palestine; el evento es uno de los que más multitudinarios que se ha vivido en Nueva York desde la escalada de violencia en Gaza entre Israel y las milicias palestinas en Gaza; que tras 11 días de bombardeos ha dejado más de 240 muertos y 1.900 heridos.

«La gente ha estado contactando con nosotros desde hace tiempo desde Queens, desde Staten Island, desde El Bronx; pidiendo que llevemos la causa palestina a sus vecindarios»; dijo a los medios locales Nerdeen Kiswani, la co-fundadora y presidenta de Whitin Our Lifetime; una organización en favor del pueblo palestino fundada en 2015 en Nueva York.

«Especialmente en Queens, el sitio con mayor diversidad del mundo; y siempre ha habido personas de todo el mundo que apoyan a Palestina», agregó.

Esta marcha se produce menos de 48 horas después de que más de 20 personas fueran detenidas en choques entre manifestantes proisraelíes y propalestinos ocurridos durante la noche del jueves en Nueva York.

Los altercados tuvieron lugar en Times Square y sus alrededores horas después de que el Gobierno israelí y el movimiento islamista Hamás anunciasen un alto el fuego.

Además de Nueva York, este sábado se habían convocado manifestaciones propalestinas en alrededor de 60 localidades más de EE.UU.; mientras que este domingo se habían programado marchas por la misma causa en otras 25 ciudades.

