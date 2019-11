Detienen a presunto militante del Estado Islámico en Florida

Un hombre de Florida enfrenta cargos federales después de que tratara de contactar al Estado Islámico (ISIS), para reclutar a un agente terrorista que llevase a cabo un ataque contra los decanos de dos universidades del área de Miami, después de que uno lo expulsara y el otro lo suspendiera, dijeron las autoridades en un comunicado de prensa el lunes. .

Salman Rashid (23), fue arrestado el viernes y acusado de solicitar a otra persona que cometa un delito de violencia, según la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de Florida.

Una investigación del FBI reveló que Rashid le pidió a un agente encubierto del FBI que se hacía pasar por miembro del Estado Islámico que bombardeara a dos decanos no identificados en el Miami Dade College y el Broward College, donde supuestamente el experimentó «ataques percibidos contra musulmanes», según dijeron los fiscales.

El FBI comenzó a investigar a Rashid en abril de 2018 después de encontrar publicaciones públicas de Facebook en las que abogó por «el derrocamiento violento de la democracia» y el «establecimiento de la ley islámica», dijo el comunicado de prensa.

Una estudiante del Miami Dade College informó a las autoridades en noviembre de 2018 que Rashid, mientras era estudiante allí, le había enviado mensajes amenazantes y la había estado acosando; informó el New York Times, citando documentos de la corte.

Fue expulsado de la institución al mes siguiente. Más tarde, Rashid fue suspendido del Broward College por no revelar el asunto disciplinario en Miami Dade.

En mayo de 2019, Rashid contactó a un agente encubierto del FBI para obtener ayuda para ponerse en contacto con miembros del ISIS; que estaban dispuestos a llevar a cabo un ataque terrorista en su nombre, según la oficina del fiscal de distrito.

Los dos supuestamente continuaron intercambiando mensajes durante el verano y el otoño de 2019 sobre los detalles del ataque. Rashid indicó que un ataque contra «un edificio religioso» o «club nocturno» sería adecuado.

En ese momento, el agente encubierto presentó a Rashid a una segunda fuente del FBI que se hizo pasar por miembro del ISIS. Entre el 8 y el 9 de noviembre, Rashid supuestamente le dijo a ese agente que decidió atacar a un decano en el Miami-Dade College; y a un decano en el Broward College.

También le pidió al supuesto miembro de ISIS que hiciera las bombas «lo más grandes posible» y le dio información sobre dónde colocar los explosivos; en función de su propia evaluación de seguridad que podría estar presente en los campus, según el comunicado de prensa.

