Mimi Lazo presenció tiroteo en California

Compartir





















Mimi Lazo presenció tiroteo el pasado 26 de agosto, un hombre abrió fuego con un arma en una zona popular de un muelle del sur de California; Estados Unidos.

El sujeto hirió a dos personas y el incidente generó una estampida de personas huyendo del lugar antes que el agresor fuera abatido por la policía; informaron las autoridades.

El suceso ocurrió específicamente en el muelle Redondo Beach Pier. En el embarcadero en forma de herradura hay tiendas, restaurantes, bares y áreas para pesca y turismo.

Dentro de uno de los bares alrededor, se encontraba la actriz venezolana Mimi Lazo; quien había llegado a California y decidió ir a cenar y tomar unos tragos con una amiga.

A través de su cuenta de Instagram, la artista informó que había presenciado el atemorizante tiroteo; que dejó el saldo de un muerto (el presunto atacante) y dos heridos.

Mimi Lazo presenció tiroteo

Mimi también mostró videos que logró grabar del incidente «Anoche viví uno de los momentos más angustiosos de mi vida; después de los dos secuestros en Venezuela.

“Llegue de Miami y me fui a comer en un sitio en Redondo beach y de repente empecé a oír tiros y pensé que eran fuegos artificiales; cuando nos gritaron todos en el piso y Dios mío querido empezó como si fuera una película», dijo.

«Yo tumbe una mesa y me puse detrás a rezar y rezar allí pasamos una hora y media hasta que nos sacaron. Nunca había visto tantas patrullas ambulancias; policías. Gracias @kalinkacorbachomoreatreverte por atreverte a rescatarme del pánico que tenía. Eres mi héroe. Mi personaje de Marvell. Por supuesto que no he dormido y deje el carro allá con mis maletas. Hoy si es verdad que voy a celebrar la vida, los amigos», agregó.

ACN/El Farandi

No dejes de leer: Expareja de Dave Capella ya tiene presunto nuevo novio

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN