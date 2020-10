Minecraft Live será este sábado y podrás votar por tu criatura favorita

El desarrollador de Minecraft Mojang anunció que éste sábado 3 de octubre será la celebración anual de Minecraft Live; a las 12 EST de manera virtual debido a la pandemia de la COVID-19.

En este sentido, el desarrollador eliminó el nombre «Minecon» este año para sustituirlo por Minecraft Live este sábado; y el equipo planea compartir actualizaciones sobre el evento a través de la plataforma Minecraft.net/Live.

Vale recordar, que en años anteriores lo habitual era encontrar criaturas diseñadas por fans; sin embargo este 2020 Mojang ha trabajo arduamente en Minecraft Earth y Minecraft Dungeons. Así como, un nuevo tipo de juego basado en Minecraft llamado Minecraft Dungeons en Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch y PC.

«Por esto, no es de extrañar que las tres provengan de estos juegos, la Moobloom y el Glow Squid; son originarios de Minecraft Earth, mientras el Iceologer provene de Minecraft Dungeons», reseñó el portal Lacasadeel.

A procrastinator’s dream, voting for the Glow Squid will guarantee that crops are left unwatered, building projects unfinished and villagers unprotected. But, does any of that matter when you can stare at its hypnotic beauty for hours?

Vote Glow Squid at #MinecraftLive on Oct 3! pic.twitter.com/3hzyS08Gbx

— Minecraft (@Minecraft) September 30, 2020