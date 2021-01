Ministerio del Comercio se reunió con directivos de Simple TV

Gran cantidad de usuarios denuncian desde inicios del 2021, fallas que viene presentando la plataforma del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería Saime, entre las cuales resaltan la desaparición de los trámites y pagos de documentos de identificación.

Usuarios alzan la voz, a través de las redes sociales, para mostrar su descontento y preocupación; al no saber qué pasará con sus documentos y dinero.

Los ciudadanos, comentan con alarma, que en muchos de los casos; la respuesta es que vuelvan a cancelar el trámite, el cual oscila entre 100 a 200dólares.

Aseguran, que han intentado por muchos medios obtener respuestas de la institución; pero la misma hace caso omiso a las denuncias.

Denuncian desaparición de pagos y trámites del Saime

El usuario @Efertru pregunta “@VenezuelaSaime Desapareció mi pago del sistema del SAIME. El 6 de noviembre pagué la cita para la emisión de un pasaporte y ahora desapareció el pago de la plataforma. Tengo constancia de haber realizado el pago pues conservo los recibos. ¿Cuándo arreglan este problema?”.

Por su parte, contó “@gonzaloana2067 @Wood728 #saime se sabe algo de los que pagaron prorrogas y les desapareció el pago? Pague en junio y ahora ni pago ni prorroga”, mientras que @mccoam indicó “hola saludos, respecto d los pagos en Ptr d 7 y 8 de octubre, yo he enviado al correo del Saime todos los datos y soporte del pago pero aún no recibo respuesta; alguien en algún grupo me comentó que vaya a la oficina central en CCS con el soporte de pago, será q haga eso?”.

“@VenezuelaSaime el 13/10/2020 realicé el pago de la prórroga del pasaporte, el 15/01 fui a la oficina del Saime; que seleccioné para el trámite y me dicen que no tengo ninguna solicitud activa. Envié soportes del trámite y pago al correo del Saime y no responden, agradezco ayuda”, comentó otro de los denunciantes.

Son innumerables los comentarios y denuncias que se pueden leer en el Twitter; a causa de esta preocupante situación.

“Les recomiendo que no paguen nada aún el Saime lo que hace es aceptar el pago y luego te lo eliminan y pierdes el dinero yo acabo de perder 200 dólares; que pague por la renovación de mi pasaporte y nadie responde por nuestro dinero”, relató otro de los afectados.

Otro de ellos quien se encuentra fuera del país expresó “@VenezuelaSaime es necesario que nos ayuden a los venezolanos en el exterior para la emisión de prórroga de pasaporte; no es posible que este error de sistema nos aparezca, cuando salimos con todas las de la ley. Por favor, apoyo a corregir este error en el sistema del SAIME!”.

Usuarios esperan solución y respuestas oficiales ante dicha problemática originada desde hace varios meses.

