Ministra de Educación: Prefiero un ladrón que a un traidor

Tras los anuncios por parte del líder chavista Nicolás Maduro, respecto a los cambios de los encargados de ciertos ministerios, entre ellos la nueva Ministra de Educación Yelitze Santaella, se recordó en redes declaraciones por lo que ha sido criticada.

El video se difundió en la red social Twitter donde se ve y escucha a la nueva responsable de la Eduación en el país diciendo «¿Si no eres leal con el pequeño, lo serán con el grande?, eso es mentir. Por eso, a veces digo, que prefiero a un ladrón que yo me lo pongo al lado y lo corrijo, que a un traidor. Los traidores no tienen cabida en la revolución bolivariana, y menos para dividir al chavismo, y menos para andar haciendo para andar haciendo lo que hacen, en tiempos de crisis…»

En este sentido, el comunicador con tendencia oficialista, Luigino Bracci escribió en su cuenta de Twitter el pasado mes de julio; que «usted esta muy equivocada señora, y por esa forma de pensar es que tenemos tantos problemas en Venezuela. Ni traidores no ladrones».

Vale recordar, que Yelitze Santaella gobernó durante dos períodos el estado Monagas, pero ahora éste 19 de agosto, Maduro la designó como Ministra de Educación en sustitución de Eduardo Piñate.

Declaraciones de la nueva Ministra de Educación

Respecto a la designación de Santaella, es de resaltar que ocurre 11 días después de las elecciones internas del Psuv y 5 días después; que se anunció que no sería candidata en Monagas.

Sin embargo, en los últimos días el nombre de Santaella ha resonado en las redes sociales, primero porque, desde la cárcel de La Pica; el Tren de Oriente la respaldó y después porque su liderazgo político en Monagas quedó en duda luego de que la otra candidata, Leudys González, la superó por tres puntos.

