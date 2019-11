Mira cómo es el primer narcosubmarino incautado en Europa (Video)

El primer narcosubmarino incautado en Europa con casi cuatro toneladas de cocaína viajó desde Colombia sin ser detectado por autoridad naval alguna.

El pasado domingo las autoriadades de Portugal alertaron a la Guardia Civil española que detectaron el aparato, pero logró continuar hacia las costas de Galicia. De inmediato se activaron los uniformados.

Sin embargo, los narcotraficantes decidieron hundir la nave antes de caer. El motor presentaba una avería. Dos de los tres tripulantes, de nacionalidad ecuatoriana, fueron detenidos y el otro, español, consiguió huir.

El semisumergible quedó muy cerca de la costa. Tras reflotarlo hallaron 152 fardos con más de tres toneladas de cocaína. En la operación participaron funcionarios de Brasil, Portugal, Estados Unidos y Reino Unido.

No obstante se considera que no se trata del primer narcosubmarino que llega a las costas europeas. Expertos sostienen que ninguna organización va a arriesgar un alijo tal grande, si antes no ha introducido cargamentos menores por este mismo método.

Ayer, el narcosubmarino lo llevaron a la Escuela Naval Militar de Marín, en Pontevedra. Los narcos lo fabricaron de forma artesanal con fibra de vidrio. Además tenía un motor de 2.000 caballos, suficiente para hacer la travesía desde Colombia. Tenía capacidad para almacenar hasta cinco toneladas.

Primer narcosubmarino

Estos artefactos son muy difíciles de detectar en el mar, incluso por los medios aéreos, ya que van pintados de azul y sólo sobresale del agua una pequeña bóveda de la cabina. «Se les confunde con las olas e incluso, a veces, con una ballena», precisan las fuentes consultadas.

Se sospecha que el narcocubmarino entregaría la droga a una segunda embarcación para distribuirla entre los adictos y enfermos. Con ello se lucraría el crimen organizado. Una patrulla de la Guardia Civil con medios de visión nocturna, que localizó el lugar de llegada de la nave y detectó la posterior huida de sus tripulantes.

