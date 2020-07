¡No gusta! En Miranda decretan compra de productos por último número de cédula

El gobernador de Miranda decretó compra de productos por último número de la cédula, a partir del miércoles 29 de julio; hasta los próximos 30 días, pero pueden ser prorrogables, según la gaceta emitida por la entidad.

Héctor Rodriguez, la principal autoridad civil de la entidad; colgó en su cuenta de Twitter: «Atención a nuestro pueblo mirandino. Considerando el incremento de casos de COVID-19 en el estado, hemos decidido establecer medidas adicionales para cortar las cadenas de trasmisión del virus y proteger la salud de las familias».

Según el mandatario, el colocar un día de salida a las personas para compras esenciales como víveres y otros rubros; a excepción de compra de medicamentos, podría servir a bajar el número de casos que a diario aparecen en la entidad.

Miranda decretó compra de productos..

«A partir de mañana, miércoles 29 de julio, entra en vigencia el Decreto N° 2020-0100 que establece un cronograma para la compra de productos y bienes esenciales en todo el territorio, a excepción de la adquisición de medicamentos, según el terminal de cédula de cada ciudadano»; dice otro de los tuit de Rodríguez.

Finalmente, indica que «Todas y todos debemos ser garantes del cumplimiento de éstas medidas».

Cabe recordar que Rodríguez dio positivo a la prueba de covid-19 y hace dos días también informó que «permanece asintomático».

¿Qué dice la gaceta?

El decreto señala el cronograma de compra de productos a los habitantes mirandinos; el cual quedó establecido por el último número de la cédula de identidad.

Lunes 0 y 9; martes 1 y 8; miércoles 2 y 7; jueves 3 y 6; viernes 4 y 5; sábado 0, 1, 2, 8 y 9; domingo 3, 4, 5, 6 y 7.

Además, indica que para poder acceder a los comercios se exigirá el uso de la mascarilla; el distanciamiento social establecido.

Igualmente, en su artículo 3 reza que «El incumplimiento de las medidas adoptadas en el presente Decreto acarreará las multas y sanciones establecidas en la ley».

No gusta mucho…

Los usuarios de Twitter también colgaron su opinión sobre el decreto de compra de productos por cronograma diario de último número de la cédula.

Para la mayoría, el decreto agravará más la situación, por razones como el que no tenga dinero para comprar el día que le corresponda; que el venezolano vive del día a día; el aumento de los artículos a diario y hasta el no poseer el documento por distintas razones, son apenas algunas de las quejas contra la medida.

«¿Que clase de locura es está? ¡De dónde se inventan ustedes tantas mamarrachadas! ¿O sea que para comer también tenemos que esperar? Cuánta ineficiencia disfrazada de «preocupación» unos horarios inexplicables para todo y ahora esto»; escribió María Doménica (@mimma_1969).

«Camarada y los que no tenemos plata para comprar y vivimos del día a día y no sabemos cuando vamos a tener dinero, tenemos que esperar a ver si tenemos el día que nos imponen para comprar comida? Me parece absurdo camarada, pareciera que no saben la realidad del país!!!»; le recordó Rubén Hernández (@rubenehy).

A partir de mañana, miércoles 29 de julio, entra en vigencia el Decreto N° 2020-0100 que establece un cronograma para la compra de productos y bienes esenciales en todo el territorio, a excepción de la adquisición de medicamentos, según el terminal de cédula de cada ciudadano. — Héctor Rodríguez C. (@HectoRodriguez) July 28, 2020

En un país en el que la mayoría de las personas compra lo necesario día a día, ahora lo obligarán a ir dos veces por semana.

Genios.

Bueno, al menos en Miranda. — Henkel Garcia U. (@HenkelGarcia) July 28, 2020

