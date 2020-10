Mirla Castellanos anunció que se contagió de Covid-19

View this post on Instagram

COMUNICADO: Hoy con absoluta responsabilidad y agradeciendo a la vida les comunico que estoy saliendo de mi crisis de ser positiva en COVID. Después de presentar síntomas fui al médico de inmediato para hacerme el examen y resulté positiva. En ese momento decidí no alarmar, tomé la decisión junto a mi familia y manager de no hacerlo público y acotar todas las medidas e indicaciones que el médico me indicó. Presenté mucho agotamiento, dolores en el cuerpo y cabeza, tos, pérdida del gusto pero afortunadamente no tuve fiebre y mi sistema respiratorio estuvo bien. Hoy al superar este momento quiero recordar que todos estamos expuestos a este contagio que no sabemos el momento y dónde contraerlo. Continuar con el aislamiento social, uso del tapa bocas, antibacterial y lavarnos las manos con mucha frecuencia. Agradezco entiendan mi decisión de no hacerlo público en su momento hasta no poder superar mi crisis y recuperar mi salud. Estuve activa en redes con la ayuda de Luis Capecchi. Estoy como saben en Madrid temporalmente y aquí como en muchos países la enfermedad está muy latente. Gracias a Dios y a la vida habrá Mirla Castellanos para rato. Por favor a seguir cuidándonos. Gracias ♥️ #mirlacastellanos #laprimerisima #primerisima