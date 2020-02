Misión europea «Solar Orbiter» despegó rumbo al sol

La humanidad, hasta ahora, ha puesto en órbita más de 9.000 satélites alrededor de la Tierra desde 1957, pero recientemente, la empresa SpaceX envió al espacio lotes de 60 satélites, como parte de su plan para lanzar miles de satélites para el Proyecto Starlink.

Ya, la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA) están monitoreando miles de toneladas de desechos espaciales. Pero, una nueva animación muestra cuánto más se pondrá en órbita en esta década y cuánto más grande podría llegar a ser el problema de los desechos espaciales.

Además de compañías privadas como SpaceX, otras naciones también planean enviar satélites en órbita dentro de la década, lo que significa que podría haber hasta 57.000 satélites nuevos en órbita para el año 2029. Eso es 25 veces mas el número de vehículos espaciales activos en la actualidad.

Dan Oltrogge de Analytical Graphics, Inc. creó una animación que muestra los satélites planeados para 2017 y 2029, la mayoría de los cuales pertenecen al proyecto Starlink de SpaceX.

En la breve animación, aparece una Tierra limpia hasta que el primer lote de puntos, cada uno de los cuales representa un satélite, comienza a orbitar alrededor del planeta.

Para 2022, la Tierra está llena de miles de puntos y para 2029, el planeta se ve completamente lleno de vehículos espaciales y rodeado de desechos orbitales.

De hecho, el video fue compartido en la 23ª Conferencia Anual de Transporte Espacial Comercial en Washington; solo un día después de que dos satélites inactivos casi chocaran entre sí.

Si hubiesen chocado, ambos satélites inactivos se habrían despedazado y causado cientos de miles de escombros que podrían amenazar a otros satélites.

Incluso si solo una fracción de los satélites planificados llegan a la órbita, el cambio en todo el planeta aún sería significativo; especialmente teniendo en cuenta que el problema ya es complejo incluso sin ellos.

Ahora mismo, la ESA y la NASA están trabajando para tratar de eliminar los desechos espaciales que podrían resultar peligrosos; para las naves espaciales activas y tripuladas como la Estación Espacial Internacional (EEI/ISS).

57,000 satellites to launch in this decade?! “Having immensely more #satellites would mean higher chances of collisions. This means that companies will have to get better and work together to prevent collisions.” Read more via @IBTimes https://t.co/tY3dF6kX5x

— Rebecca Cowen-Hirsch (@RC_H) February 4, 2020