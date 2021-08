Misión con civiles de Space X será transmitida por Netflix

Compartir





















La misión de Space X, será transmitida por la plataforma de Streaming Netflix, la cual es considerada la primera en enviar solo a civiles al espacio; quienes estarán durante una semana en el mes de septiembre.

La misión Inspiration4, que saldrá a bordo de un cohete de SpaceX, podrá seguirse en “tiempo casi real” a través de una serie documental en Netflix.

Así lo anunció este jueves, representantes de la empresa, la cual detalló que el 6 de septiembre se estrenarán dos episodios para presentar a los cuatro miembros de la tripulación.

También, otros dos el 13 de septiembre donde se hablará sobre los largos meses de entrenamiento y los últimos preparativos antes del vuelo; y por un último un episodio a finales de septiembre, a “sólo unos días” después de que finalice la misión.

Misión de Space X en Netflix

En cuanto a éste último episodio, especificaron que incluirá imágenes del interior de la nave durante el viaje; así como de su regreso a la Tierra, con la promesa de un “acceso sin precedentes en tiempo casi real”.

Asimismo, la serie, llamada “Countdown: The Inspiration4 Mission to Space” o en español Cuenta regresiva: Misión espacial Inspiration4; estará dirigida por Jason Hehir, director del documental “The Last Dance” y también ganador de un premio Emmy, sobre los Chicago Bulls de Michael Jordan.

Respecto al lanzamiento del cohete, previsto para el 15 de septiembre, anunciaron que se transmitirá en directo mediante el canal de YouTube de Netflix.

