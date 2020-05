Muy pronto podrás tener tu mismo WhatsApp en varios dispositivos

Según informaciones publicadas por expertos en tecnología movil, WhatsApp está trabajando en una función que le permitirá usar la misma cuenta en varios dispositivos a la vez.

El portal “beta tester” de WhatsApp, WABetaInfo, informó que en la última versión beta de Android, el messenger está probando una función de múltiples dispositivos que puede permitirle usar un número de teléfono en varios dispositivos inteligentes.

Según informaciones emitidas por expertos en aplicaciones móviles, los desarrolladores que trabajan para WABetaInfo pudieron activar mensajes emergentes en el chat que hacen referencia a la compatibilidad con múltiples dispositivos cuando cambias de teléfono inteligente usando WhatsApp.

Esta es una característica que resultara muy útil para personas que se ven en la necesidad de cambiar de teléfono con frecuencia por asuntos de trabajo o acceso a las redes móviles. Sin embargo, esta característica aún se está probando y puede llevar algún tiempo implementarla en una versión estable. Solo esperamos que no tarde tanto como ocurrió en el caso del modo oscuro de WhatsApp.

Actualmente, WhatsApp solo se puede usar en un dispositivo a la vez. En el momento en que se inicia sesión con su cuenta en cualquier otro teléfono inteligente o tableta, se cierra automáticamente la sesión abierta en un dispositivo anterior.

La única operación de múltiples dispositivos que permite WhatsApp en este momento es usar la cuenta en un teléfono inteligente / tableta y activar WhatsApp Web usando un código QR.

Actualmente, no está claro si la función de dispositivos múltiples también estará disponible en multiplataforma. Esto significa que todavía tenemos que descubrir si la función funcionará si tiene un teléfono Android y un iPad; un iPhone y una tableta Android, o si está cambiando de iOS a un dispositivo Android.

Junto con la compatibilidad con múltiples dispositivos, la actualización beta también tiene la función de mensaje que desaparece; excepto que esta vez se llama ‘Mensaje de expiración’. Según los informes, la función estará disponible para chats grupales e individuales.

La misma actualización también confirma que WhatsApp ya no permitirá que se carguen videos de más de 16 segundos en el estado; limitando las publicaciones de este tipo a solo 15 segundos como máximo.

Testing 👀

When someone adds a new device in his WhatsApp account, you will be notified because encryption keys change.

Available in future for iOS and Android! pic.twitter.com/WqrM6cRHWW

