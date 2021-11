Miss Francia quedaría fuera del Miss Universo tras ser aislada

Compartir

La Miss Francia, Clémence Botino, representante de éste país en el Miss Universo, dio positivo al Covid-19 en su llegada a Israel; por lo que quedaría fuera del certamen tras ser aislada.

De acuerdo con medios locales, el contagio de la modelo se confirmó poco después de su llegada a Tel Aviv; pese a que no se había confirmado su estado de salud.

Sobre su estado, trascendió que deberá permanecer en cuarentena por 14 días; con lo cual se vio afectada su participación en el certamen de belleza.

Respecto a ésta noticias, según L’Independant todas las personas que estuvieron en contacto con ella también fueron sometidas; a régimen de aislamiento y esperan los resultados de sus pruebas de PCR.

Vale mencionar, que Botino llegó al estado hebreo antes de que el Ministerio de Salud estableciera nuevas restricciones; por el descubrimiento de la variante ómicron.

Ante ésta realidad, los organizadores del evento, indicaron que la modelo fue trasladada a un hotel; a los pocos minutos de confirmarse los resultados de su prueba, resaltó Israel Hayom.

Hasta el momento, la organización no ha confirmado su ausencia del concurso, no obstante aún no se sabe con certeza si el Miss Universo; podrá llevarse a cabo por los inconvenientes con las medidas de seguridad.

De hecho, horas antes, la joven originaria de Guadalupe se mostró muy emocionada por participar en la competencia internacional; cuando a través de su cuenta de Instagram divulgó una serie de stories en las que mostró parte de su equipaje y llegada al hotel.

Ahora, las participantes de Armenia, México, Jamaica, Nicaragua y Panamá estarían en riesgo, pues según la cuenta Arquitecto de Misses; en su llegada, Miss Francia compartió con ellas sin el tapa boca.

A pesar de ello, se desconoce si estas candidatas deberán someterse a nuevos análisis para determinar posibles contagios del virus.

Vale mencionar, que desde el inicio de la pandemia, Tel Aviv ha sido uno de los países que ha tomado medidas más estrictas; con el propósito de prevenir la propagación del virus en su interior y la entrada de nuevas variantes.

Cabe informar, que ya Israel ha detectado dos casos de la nueva variante; en dos israelíes que volvieron de Malawi y Sudáfrica.

