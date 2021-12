Miss Mundo ya tiene fecha tras suspensión por covid

Compartir

El cantante venezolano, Andrés Lasso anunció en las últimas horas que dio positivo para covid-19 al igual que los integrantes de su banda.

Debido a ésta noticia, ahora suspende los conciertos en dos fechas importantes para el mes de diciembre. Fue a través de su cuenta oficial en Instagram; que Lasso posteó una foto de él para dar la noticia.

“Han sido días complicados por numerosas razones que ya conocen. No fue fácil planificar una gira por meses y en 5 segundos perder dos de las fechas más importantes; porque todo tu equipo (incluyéndote) está contagiado de Covid-19″, se lee.

Agregó, que gracias a la vacuna ninguno tuvo síntomas, «más que la profunda tristeza y decepción de postergar y estar viendo arañas mayameras; hacer telarañas en el techo por 4 horas seguidas mientras pasaba la cuarentena».

Además, escribió que «Gracias a todos los que estuvieron pendientes (@nachored me mandó un especial de comedia todo cuchi); sus mensajes me hicieron sentir muchísimo mejor en un momento donde de verdad no podía con la tristeza de tener que posponer y quedarles mal».

Ante el contagio de Lasso por covid-19 y que suspende sus conciertos, comentó que ha sido un año de mucho trabajo, «momentos buenos y momentos raros pero de mucha música».

Al tiempo, escribió que «Les prometo que volveremos con todo el año que viene. Y que el covid no dañe mi canción favorita @susanacala_ sus mensajes me hicieron sentir muchísimo mejor; en un momento donde de verdad no podía con la tristeza de tener que posponer y quedarles mal».

Respecto a los otros conciertos, informó que postergó su concierto en México este martes 21 de diciembre, para el próximo martes 18 de enero.

También, señaló que hasta este jueves 23 de diciembre las personas tienen tiempo para solicitar el reembolso de las entradas.

