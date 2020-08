Gala del Miss Venezuela 2020 será pregrabado y sin público

View this post on Instagram

MISS VENEZUELA ANUNCIARÁ LAS GANADORAS DEL CERTAMEN 2020 EN UNA CEREMONIA ÚNICA Y EXCEPCIONAL⁣ ⁣ Caracas, 19 de agosto de 2020.- Miss Venezuela, junto con el equipo de producción de Venevisión, sigue adelante con todos los preparativos para la noche final del certamen 2020. El tradicional evento de la belleza nacional se realizará por primera vez y de manera excepcional, de forma pregrabada y sin público, dando cumplimiento a las medidas de prevención y bioseguridad que han sido anunciadas a nivel mundial.⁣ ⁣ Miss Venezuela 2020 se complace en anunciar que este año ha innovado con un formato diferente en el que, una vez que se tengan los cómputos finales del jurado, el jueves 24 de septiembre serán anunciadas las nuevas soberanas de la belleza venezolana, las ganadoras de bandas interactivas y premios especiales, y posteriormente de manera presencial, las reinas serán coronadas y las ganadoras recibirán sus bandas especiales, en un programa especial de coronación, que también será transmitido por Venevisión en Venezuela, VePlus para Latinoamérica y Estados Unidos, y a través de Venevision.tv para el resto del mundo.⁣ ⁣ El jurado calificador, tal como es habitual y previo a la noche final, sostendrá una entrevista con cada una de las candidatas y posteriormente tendrá la oportunidad de revisar todo el material audiovisual que se ha grabado de las 22 jóvenes participantes, para así emitir sus votos finales. Ese encuentro en persona entre los miembros del jurado y las aspirantes de este año será transmitido en vivo a través de las plataformas digitales de Miss Venezuela. ⁣ ⁣ Es una satisfacción poder confirmar que la "Temporada de la belleza" mantiene el formato inicial que se había establecido y celebrará los dos certámenes en un mismo día. Durante la primera parte de "La noche más linda del año" será seleccionada la candidata que viajará a representar a Venezuela en la septuagésima edición del certamen Miss World, programa que será animado por Fanny Ottati y José Andrés Padrón, junto a la participación especial de Miss Venezuela 2018, Isabella Rodríguez. Continúa en comentarios ⤵️⤵️