Proyecto social de Miss Venezuela World recibe aval de la UNESCO

Compartir

Con la celebración de “Premio Lo Nuestro” son muchos los detalles que como público no vemos, entre ellos todo lo que ocurre tras bastidores para que eventos de esta magnitud puedan realizarse de manera efectiva, y con éxito.

Lo que muchos desconocen es que existe un movimiento impresionante detrás de los escenarios que involucra expertos en luces, efectos especiales, sonido, arte, creación y montaje de tarimas, entre otros.

Y que gracias a personas como Daniel Batatino, stage manager para la empresa PSID en Miami, Florida, y quien es parte del equipo de producción de Acme Production para estos grandes shows, logran la magia de la televisión.

“Cuando eres parte de un equipo de producción de eventos te apasionas al máximo de hecho para mi en lo particular es un gran honor poder trabajar en esta rama del entretenimiento que no solo me ha permitido hacer carrera, sino estar en constante aprendizaje, ya que para nosotros como profesionales es muy importante, no solo el detalle con el que debemos trabajar cada show, sino ir con la evolución tecnológica que cada día es más pujante. Sino estamos al dia con todas las innovaciones, nos quedamos atrás”, dijo.

Daniel Batatino es un venezolano que está detrás de producciones del entretenimiento en Estados Unidos

Para lograr la exitosa ejecución de estas grandes producciones, se requiere de personal que como Batatino, está desde que se coloca el primer elemento para la construcción de un escenario:

“Es un trabajo integral realizado por muchas personas y que incluye la construcción de estructuras, el conocimiento de pantallas, iluminación, sonido. Hay muchos elementos, desde el generador, que la gente cree que es lo más simple, y resulta que es una de las herramientas más importantes, porque surte la energía necesaria para que fluya el show».

«Por otro lado, el público no se imagina las largas jornadas de trabajo. Muchas veces, hacemos montajes que duran semanas, para un evento que dura 2 o 3 horas, y luego de eso viene el desmontaje, que puede durar un par de días mas”, agregó.

Además, Batatino quien a lo largo de estos últimos años ha podido ser parte de excelentes producciones, tanto televisadas como otros eventos importantes asegura, que trabajar en todos los aspectos logísticos de este ramo le ha permitido crecer como profesional, ya que desde el año 2018, fecha en la que empezó a ser parte de producciones como Premios Juventud, Premio lo Nuestro y Latin Grammys, ha conseguido su verdadera pasión:

“Mi verdadera pasión está en los escenarios, en velar porque todas las condiciones sean óptimas para que la puesta en escena de los artistas con los que tengo el placer de trabajar o servir sea impecable y el público pueda tener acceso a un show inolvidable.”

Este venezolano, que ya ha confirmado que estará presente una vez más en el equipo de producción de todos los eventos especiales, producidos y transmitidos por la prestigiosa cadena de televisión hispana Univision: Premio Lo Nuestro, Latin American Music Awards, Premios Juventud, Latin Grammy, y Teletón, ha sido parte de presentaciones de reconocidos artistas del género urbano tales como Daddy Yankee, J Balvin, Residente, Bad Bunny, entre otros.

Batatino es Production manager y Director del Departamento de Audio de la reconocida empresa de producción PSID Group establecida en Miami, Florida, en la cual ha estado a cargo de la puesta en escena y de la dirección del escenario y montaje de grandes proyectos que incluyen la presentación de DJs y artistas estadounidenses e internacionales, tales como DJ Tiesto, Kygo, DJ Marshmallow, Wyclef Jean, Sam Feldt, María Becerra, Ava Max, Tiago PZK, Blessed, entre otros, y es una fiel muestra de que con trabajo duro, constancia y disciplina los sueños se pueden lograr.

Nota de prensa

No dejes de leer

Odyssey Ark: la curvatura perfecta para los gamers

Infórmate al instante, únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN