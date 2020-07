Misterio en Botswana por la muerte de cientos de elefantes

Misterio al norte de Botswana por la muerte de más de 350 elefantes a lo largo de los últimos meses.

Gran preocupación ha causado esta masiva de muertes de elefantes que se presenta desde principios de mayo en Bostwana, lo que se ha catalogado como todo un desastre en la vida silvestre, sin precedentes.

Se trata de una segunda muerte masiva de estos animales que viven a lo largo del Delta del Okavango, una zona catalogada como patrimonio de la Humanidad.

Lo peor de todo, es que aún es un misterio las causas de estas muertes, el gobierno de Botswana no se sabe qué puede ser lo que está originando las muertes o si podría representar un riesgo para la salud humana.

Por ahora las autoridades desconocen las causas de las muertes de los elefantes, en las próximas horas se realizará un análisis a los cadáveres en busca de un veneno o algún patógeno que haya podido provocar lo que describieron como un “desastre de conservación”.

Las primeras muertes misteriosas de estos elefenates fueron reportadas el pasado mes de mayo, cuando 169 elefantes murieron en un breve lapso de tiempo en Okavango, un hábitat de vida silvestre pantanoso y exuberante.

El doctor Niall McCann, director de conservación del National Park Rescue, en diálogo con el medio británico The Guardian; dijo: “Esta es una muerte masiva a un nivel que no se ha visto en mucho, mucho tiempo. Fuera de la sequía, no conozco una muerte tan significativa”.

Además, agregó, que algunos especímenes “murieron muy rápidamente”, mientras que otros fallecieron más lentamente, lo que dificulta determinar “qué es esta toxina”.

En toma aérea, «Vieron 169 en un vuelo de tres horas(…) Poder ver y contar tantos en un vuelo de tres horas fue algo extraordinario», aseguró.

«Esto no tiene precedentes en cuanto a la cantidad de elefantes que mueren en un solo evento no relacionado con la sequía», agregó McCann.

En busca de resultados

Cabe destacar, que un patógeno desconocido toma fuerza, en momentos en que el mundo atraviesa por la pandemia a causa del coronavirus, pero no se podrá confirmar esta información, hasta que no se realicen las pruebas pertinentes que arrojen los resultados.

Por su parte, la población de elefantes en África está disminuyendo como consecuencia de la caza furtiva, en Botswana está aumentando.

Este país, ubicado al sur del continente, alberga un tercio de los elefantes de África. En los últimos tiempos aumentó su población de 80.000 a 130.000 gracias a las reservas bien administradas. En el delta del Okavango, hay unos 15.000.

No obstante, los animales siguen bajo amenaza por parte de los agricultores, quienes los ven como una molestia por la destrucción de los cultivos.

Asimismo, McCann consideró que estas muertes son un “desastre de conservación”, y acusó a las autoridades del país de no proteger uno de sus activos más valiosos.

