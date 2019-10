La mitad de las mujeres se masturban diariamente

Por segunda vez, los astrónomos han detectado un objeto interestelar que ha ingresado través de nuestro sistema solar. Pero esta vez, los investigadores creen saber de dónde viene exactamente.

Gennady Borisov, un astrónomo aficionado que trabaja con su propio telescopio en Crimea, vio por primera vez el cometa interestelar el pasado 30 de agosto.

Su hallazgo convirtió al objeto en el segundo visitante interestelar descubierto, luego del objeto oblongo “Oumuamua”, que pasó por nuestro sistema solar en el 2017.

Ahora, en un nuevo documento, un equipo de investigadores polacos ha calculado la ruta que tomó este nuevo cometa, conocido como Cometa 2I/Borisov o (en sus primeras descripciones) como C/2019 Q4, para llegar a la atracción gravitacional de nuestro sol.

La trayectoria calculada por por los astrónomos, le lleva de regreso a un sistema binario con estrella enana roja a 13,15 años luz de distancia, conocido como Kruger 60.

“Cuando se calcula el camino del cometa Borisov a través del espacio, se observa que hace 1 millón de años, el objeto pasó a solo 5,7 años luz del centro de Kruger 60, moviéndose a solo 3,43 kilómetros por segundo”, escribieron los investigadores en su informe.

En tal sentido, ese es probablemente el sistema estelar del que proviene, indicaron los científicos. En algún momento en el pasado distante, el cometa Borisov orbitaba las estrellas de ese sistema binario; de la misma manera que los cometas en nuestro sistema orbitan el nuestro.

Ye Quanzhi, astrónomo y experto en cometas de la Universidad de Maryland que no participó en este artículo, dijo a la revista Live Science que la evidencia que fija el cometa 2I/Borisov en Kruger 60 es bastante convincente; en base a los datos disponibles hasta ahora.

«Si tienes un cometa interestelar y quieres saber de dónde viene, entonces debes verificar dos cosas», dijo. «Primero, ¿ha tenido este cometa una pequeña distancia de paso desde un sistema planetario?; Porque si viene de allí, entonces su trayectoria debe cruzarse con la ubicación de ese sistema».

Aunque los 5,7 años luz entre el nuevo cometa y Kruger pueden parecer más grandes que una «pequeña brecha», casi 357.000 veces la distancia de la Tierra al sol; es lo suficientemente cerca como para contar como «pequeños» para este tipo de cálculos, agregó el astrónomo.

«Generalmente los cometas son expulsados de un sistema planetario debido a las interacciones gravitacionales con los planetas principales en ese sistema», agregó Ye .

En nuestro sistema solar, eso podría verse como Júpiter enganchando un cometa que está cayendo hacia el sol; lanzándolo en una breve órbita parcial y luego arrojándolo hacia el espacio interestelar.

Los autores de este artículo mostraron que el cometa 2I/Borisov (C/2019. Q4) se encontraba dentro de la velocidad y distancia mínimas de Kruger 60 para sugerir que se originó allí.

A Second Interstellar Visitor Has Arrived in Our Solar System. This Time, Astronomers Think They Know Where It Came From https://t.co/Fp3axz1oJy pic.twitter.com/2AqhB43sua

— Live Science (@LiveScience) October 9, 2019