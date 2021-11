El mito Maradona invade las redes a un año de su muerte

Compartir

El Mito de Maradona invade las redes. Hace justo un año, la maltrecha salud del para muchos mejor futbolista de la historia dijo basta. Empezaba así una nueva era del mito Diego Maradona, en la que los homenajes a su figura, como los que se celebró ayer en diversas partes del mundo; se unen a la investigación tanto de las circunstancias de su muerte como de sombríos capítulos de la vida del astro argentino.

Una misa a la que acudieron las hermanas del ídolo; actividades en Villa Fiorito, el barrio bonaerense de su infancia, y otros actos en Argentina o en Nápoles (Italia) -donde «El Diez» es recordado como un Dios por su etapa en el club napolitano- marcan el primer aniversario de la muerte del ídolo; que padecía un complejo cuadro de salud cuyos cuidados médicos la Justicia busca determinar si fueron deficientes.

En redes sociales, las etiquetas #diegoeterno, #maradona, #graciasdiego y otras similares fueron tendencias de la jornada; con sentidos mensajes de rostros anónimos y populares y los principales equipos en los que jugó, incluida la selección argentina con la que ganó el Mundial en 1986.

Mito de Maradona invade las redes

Tampoco faltaron las palabras de sus cinco hijos reconocidos; que por el momento son sus herederos oficiales

«Hace un año que el mundo es más horrible porque vos no estás en él. Justicia es lo único que pido»; resaltó en Instagram Dalma Maradona, quien declinó participar en ningún homenaje público al ser el 25 de noviembre de 2020 «el peor día» de su vida.

Su hermana Gianinna, la otra hija que el exfutbolista tuvo con su exesposa Claudia Villafañe; usó la misma vía: «Desde la cuna hasta la eternidad. Conmigo siempre. Te amo, pa».

Diego ‘junior’, primer hijo del ‘Pelusa’, nacido en 1986 de su relación con la italiana Cristiana Sinagra y que no reconoció hasta 30 años después; eligió una foto de Maradona cuando jugaba en Nápoles; y el pequeño Dieguito Fernando, de ocho años, dibujó una carta que su madre, Verónica Ojeda, subió a las redes.

Por su parte, Jana, hija que tuvo con Valeria Sabalain en 1996; expresó largamente sus sentimientos días atrás: «No voy a poder despedirme nunca porque me vas a acompañar en cada paso».

Messi también se expresó

Mito de Maradona invade las redes. Mención aparte merecen las palabras del otro gran ídolo futbolístico argentino, Leo Messi: «parece mentira que ya haya pasado un año, parece a propósito también que, justo cuando no está él, Argentina después de tantos años vuelven a ser campeones, y la verdad que la sensación es extraña, es como de no creer»; dijo la «Pulga» al diario Marca, poco más de cuatro meses después de ganar la Copa América con la Albiceleste.

Pelé: «amigo para siempre»

Mito de Maradona invade las redes. El astro brasileño Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’ conmemoró el primer aniversario del fallecimiento de Maradona, al que se refirió como un «amigo para siempre».

«Un año sin Diego. Amigos para siempre»; señaló el triple campeón del mundo (1958, 1962 y 1970) en un escueto mensaje publicado en sus redes sociales que acompañó con una fotografía en la que aparecen los dos ídolos abrazados y sonrientes.

«Hoy sé que el mundo sería mucho mejor si pudiéramos compararnos menos los unos a los otros y pasáramos a admirarnos más. Por eso, quiero decirte que eres incomparable»; afirmó Pelé el año pasado pocos días después de la muerte de ‘El Pelusa’.

https://twitter.com/DiarioOle/status/1463940996841058311

Conmebol reunió a campeones del 86

Anécdotas, historias, recuerdos y algunos de los principales emblemas de la selección argentina campeona del mundo en 1986 se reunieron en un emotivo homenaje a Diego Armando Maradona; al cumplirse un año de su muerte, en una jornada organizada por la Conmebol en Montevideo.

«Me quedo con lo que fue, más allá de genio de jugador, Diego tuvo un don que traspasaba el futbolista, lo veías hacer piruetas en el 86 le pegaba 30 metros para arriba y nosotros parecíamos niños que estábamos en un circo que miraba un acróbata»; enfatizó su excompañero y múltiple campeón Jorge Burruchaga.

«Nos hizo feliz y el más feliz de todos era él, necesitaba salir campeón del mundo. Todavía nos sigue pareciendo increíble (que no esté). Me sigo quedando con ese genio que nos dejó muchas enseñanzas, muchísimas alegrías y un legado no solo en Argentina y Sudamérica, sino en el mundo, porque Diego va a quedar como un mito»; reflexionó.

Junto a él, también participaron algunos de sus compañeros en el Mundial de México: el exportero Nery Pumpido, el exzaguero Oscar Ruggeri y los exmediocampistas Sergio Batista y Ricardo Giusti.

Ruggeri dijo que es «una fortuna» para Argentina que el 10 haya nacido allí; que el resto de jugadores solo acompañaron «a este gran capitán».

«Me tocó en el 81 en Boca, 83 en la selección hasta el 90, después estuvo suspendido hasta que en el 94 volvimos, casi 11 años. Fue el gran capitán que tiene que tener un equipo, un líder que lo acompañamos y por suerte salieron las cosas bien… erpa el mejor de todos», describió el exjugador Oscar Ruggeri.

«Llegó a México y dijo: ‘me voy a encerrar, me voy a entrenar todo el día, ustedes me van a ayudar y vamos a llegar al último día'»; recordó el exzaguero de Boca Juniors, River Plate o Real Madrid respecto a lo que fue aquel histórico mundial ganado por Argentina.

Pumpido fue uno de los que más dejó entrever su emoción al referirse al astro argentino; antes de hablar rompió en llanto.

Posteriormente recordó que «era feliz con las cosas más sencillas»; narró la felicidad que le causó a Maradona que la hija de Pumpido, en su cumpleaños de 15, le regalara una flor.

«Ese era Diego, un tipo que para fuera era el mejor del mundo, el que no podía caminar por la calle. Fuera de lo grande que era, sencillo para disfrutar cosas con nosotros (…) lo vamos a tener en el recuerdo toda la vida, alguien que fue el 1, el mejor de todos»; subrayó.

«Hoy nos toca estar sin Diego. Fue inspiración y va a seguir siendo inspiración para generaciones de niñas, niños y quienes amamos y somos la familia del fútbol», resaltó el presidente Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez

Además, rescató «la autocrítica» de Maradona cuando admitió que él se equivocó y acuñó su famosa frase: «La pelota no se mancha».

Posible memorial

La Asociación del Fútbol Argentino impulsó homenajes en los partidos de liga y el fin de semana habrá un minuto de silencio en los encuentros de ascenso de categoría con brazalete negro; adelantaron a Efe fuentes del máximo organismo del fútbol nacional.

Asimismo, ayer hinchas de Gimnasia y Esgrima La Plata, equipo del que ‘Pelusa’ era entrenador cuando murió; portarán velas «para que D10S las vea desde el cielo» e inaugurarán un altar en su honor.

También se abrió la puerta a la creación del Memorial Maradona: «un lugar de descanso eterno donde pueda ser visitado y recibir el reconocimiento y amor de las millones de personas que lo expresan a diario»; según solicitó el administrador judicial de la herencia del exfutbolista, Sebastián Baglietto.

En una carta dirigida al vicepresidente del parlamento de la ciudad de Buenos Aires, Baglietto pidió que ese cuerpo arbitre los medios para hacer ese memorial dedicado al exjugador; cuyos restos reposan actualmente en un cementerio privado de la provincia de Buenos Aires.

https://twitter.com/sscnapoliES/status/1463861922378432523

Una vida y muerte en la justicia

Maradona, cuya vida estuvo marcada por los excesos; murió a los 60 años en la casa de un barrio privado bonaerense donde fue trasladado tras haber sido operado días antes de un hematoma subdural.

Entre otras aspectos, la autopsia determinó que murió por un «edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada».

Desde el principio, la mirada se posó en los profesionales encargados de cuidarlo, por supuestas negligencias; lo que derivó en la imputación de siete personas por presunto «homicidio simple con dolo eventual».

De forma paralela, siguen los cruces dentro del entorno de Maradona; como el que tienen Dalma y Gianinna con el abogado Matías Morla, amigo y representante del ídolo, a quien acusan de ser uno de los máximos responsables de su muerte junto al neurocirujano Leopoldo Luque.

Además, en otra causa se investiga una presunta trata de personas contra el entorno del exfutbolista, denunciada por la cubana Mavys Álvarez; que tuvo un vínculo sentimental con él en 2001, cuando ella tenía 16 años.

También la Justicia deberá dirimir, tras las correspondientes pruebas de ADN, si otras dos mujeres son hijas de Diego, algo crucial para repartir la millonaria -y hasta ahora difícil de cuantificar- herencia del astro.

ACN/MAS/EFE

No deje de leer: Mónaco, West Ham y Leverkusen se unen a Lyon en los octavos de final

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN