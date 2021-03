Estos son los nominados a los premios Óscars (+ vídeos)

La Academia de Hollywood dio a conocer que la cinta «Mank» lidera nominaciones al Oscar con una decena de candidaturas, película del cineasta David Fincher.

Los Óscar de la pandemia fueron retrasados dos meses para intentar evitar en parte el impacto del coronavirus; se celebrarán el 25 de abril (el 28 de febrero era la fecha original).

Las candidaturas para la 93ra edición fueron anunciadas en Londres por Nick Jonas y Priyanka Chopra Jonas.

«Mank» lidera nominaciones al Oscar

“Mank” lidera nominaciones al Oscar, pero también por primera vez dos mujeres, Chloé Zhao y Emerald Fennell, fueron postuladas a mejor dirección.

En la categoría de dirección se hizo historia. Sólo cinco mujeres han sido nominadas antes a este premio; Zhao es la primera directora de origen asiático postulada.

Los demás candidatos son Lee Isaac Chung por “Minari”, David Fincher por “Mank” y Thomas Vinterberg por “Another Round” (“Una ronda más”).

Por detrás de esta película de Netflix aparecen media docena de cintas con 6 nominaciones cada una: «The Father», «Judas and the Black Messiah», «Minari», «Sound of Metal», «The Trial of the Chicago 7» y «Nomadland».

Esta última considerada como la gran favorita en esta temporada de premios en Hollywood.

La Academia anunció que la gala, cuyo formato todavía es un misterio por las restricciones del coronavirus, se celebrará desde el Dolby Theatre de Los Ángeles, el hogar habitual de los Óscar.

La novedad en esta ocasión, será la otra sede desde Union Station, la estación central de la ciudad californiana.

La academia de cine y ABC esperarán que los nominados puedan generar más emoción de lo que han logrado en otras premiaciones.

El interés por las estatuillas doradas ha caído en picada durante la pandemia; los índices de audiencia de los Globos de Oro, una ceremonia ampliamente virtual, bajaron a 6,9 millones de espectadores -una caída de 64% respecto al 2020 -el mes pasado. Aunque los Grammy del domingo lograron abrirse camino ante la trampa de Zoom que ha importunado otras ceremonias de premios.

https://twitter.com/i/status/1371508982288764928

Boseman por su estatuilla póstuma

Por su parte, el premio a la mejor actriz tendrá como aspirantes a Frances McDormand («Nomadland»); Carey Mulligan («Promising Young Woman»); Viola Davis («Ma Rainey’s Black Bottom»); Andra Day («The United States vs. Billie Holiday») y Vanessa Kirby («Pieces of a Woman»).

Por su parte, el fallecido Chadwick Boseman podría lograr un Óscar póstumo al mejor actor por «Ma Rainey’s Black Bottom»; también fueron nominados en este apartado Riz Ahmed («Sound of Metal»), Anthony Hopkins («The Father»), Gary Oldman («Mank») y Steven Yeun («Minari»).

Y los nominados a 'Mejor Actor' en los Premios Oscar #OscarNoms son… ⭐ Steven Yeun ('Minari'), Gary Oldman ('Mank'), Riz Ahmed ('Sound of Metal'), Chadwick Boseman ('La madre del blues'), Anthony Hopkins ('El padre'). pic.twitter.com/7bqf31OwaZ — Fotogramas – Cine (@fotogramas_es) March 15, 2021

México, Guatemala y Chile fuera de película internacional

En cambio, la categoría de mejor película internacional no incluyó a ninguna de las tres semifinalistas latinas: «El agente topo» (Chile), «Ya no estoy aquí» (México) y «La llorona» (Guatemala).

Las nominadas en esta categoría de la gran gala del cine son «Another Round» (Dinamarca); «Better Days» (Hong Kong); «Collective» (Rumanía); «The Man Who Sold His Skin» (Túnez) y «Quo Vadis, Aida?» (Bosnia-Herzegovina).

«El Agente Topo» sigue en carrera

El chasco para las tres películas latinas que habían sido seleccionadas entre las 15 semifinalistas a la mejor película internacional fue compensado, en parte, por la nominación al Óscar a mejor documental de «El agente topo».

Desde su estreno en enero de 2020 en el Festival de Sundance, la cita más importante para el cine independiente en todo el mundo; «El agente topo» ha recorrido el planeta cosechando aplausos y ha obtenido premios en certámenes como el Festival de San Sebastián.

Este documental cuenta la historia de Sergio, un tragicómico octogenario que ejerce de espía en una residencia de la tercera edad para averiguar posibles malos tratos; es una coproducción de Chile, España, Países Bajos, Estados Unidos y Alemania.

La película de Maite Alberdi se verá las caras en ese apartado frente a «Collective», «Crip Camp», «My Octopus Teacher» y «Time»,

The Human Voice», el cortometraje en inglés dirigido por el director español Pedro Almodóvar y protagonizado por la actriz británica Tilda Swinton, no logró la nominación.

Podría catalogarse se sorpresa su exclusión, por el sello que representa Almodóvar en el cine estadounidense y anglosajón; pero esta vez tendrá que verlo desde su casa, a menos que sea invitado.

Laura Pausini en la lista

Por su parte, Laura Pausini, recientemente galardonada con su primer Globo de Oro, competirá ahora por el Oscar a la mejor canción original como coautora de “Io Sì”; tema original de la película “La Vita Davanti a Se” (“La vida ante sí”, o en inglés “The Life Ahead”).

Además de “Io Sì” de Pausini y Diane Warren, las otras candidatas son “Husavik”, de “Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga”; “Fight for You”, de “Judas and the Black Messiah”; “Speak Now”, de “One Night in Miami…”, y “Hear My Voice” de “The Trial of the Chicago 7”.

Paola llamando a sus compañeros de escuela para contarles que su mamá estaba nominada a los Oscars✨🤧 pic.twitter.com/YQjYVt7Wg1 — euge🕊 (@eugeftpausini) March 16, 2021

Otras categorías

Además de Youn, las candidatas a mejor actriz de reparto son: Maria Bakalova por “Borat Subsequent Moviefilm”; Glenn Close por “Hillbilly Elegy” (“Hillbilly, una elegía rural”); Olivia Colman por “The Father” y Amanda Seyfried por “Mank”.

Odom Jr., Kaluuya y Stanfield, en tanto, competirán por el premio al mejor actor de reparto con Sacha Baron Cohen, por “The Trial of the Chicago 7”, y Paul Raci por “Sound of Metal”.

El Oscar a la mejor cinta animada se disputará entre “Onward”; “Over the Moon”; “A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon”; “Soul” y “Wolfwalkers”.

En cuanto, al premio a mejor guión original irá a Shaka King y Will Berson por “Judas and the Black Messiah”; Lee Isaac Chung por “Minari”; Emerald Fennell por “Promising Young Woman”; Darius Marder y Abraham Marder por “Sound of Metal”, o Aaron Sorkin por “Trial of the Chicago 7”.

Los nominados a mejor diseño de vestuario son Alexandra Byrne por “Emma”; Ann Roth por “Ma Rainey’s Black Bottom”; Trish Summerville por “Mank”; Bina Daigeler por “Mulan” y Massimo Cantini Parrini por “Pinocchio”.

Solo nominados, acompañantes y sin fiesta

“Mank” lidera nominaciones al Oscar, pero solo nominados y sus acompañantes y sin la fiesta oficial posterior; son algunas de las medidas que han tomado los Óscar para respetar las restricciones de la pandemia sin tener que optar por una ceremonia completamente virtual.

La revista Variety publicó una carta del presidente de la Academia de Hollywood, David Rubin, en la que desvela algunas pistas de lo que los Óscar están preparando para la ceremonia del 25 de abril.

«Este año, los que asistan a los premios en persona serán nominados, sus acompañantes y los presentadores»; explicó Rubin en su carta.

Esto reducirá en gran parte el número de personas que acudan a los Óscar al eliminar, por ejemplo, las entradas que la Academia sorteaba entre sus miembros para ir a la gran gala del cine.

Rubin también lamentó que en esta ocasión tendrán que prescindir de otros eventos muy importantes y queridos de los Óscar como el almuerzo de los nominados en las semanas previas; o la fiesta oficial (Governor’s Ball) que tiene lugar justo después de la ceremonia.

A la espera de que se concreten al cien por cien todos los detalles de la gala, lo que sí está confirmado es que Steven Soderbergh producirá junto a Stacey Sher y Jesse Collins esta ceremonia.

A saber

Es la lista más diversa que se haya visto. Nueve de los 20 actores nominados son de minorías, incluyendo una candidatura póstuma a mejor actor para Chadwick Boseman.

Los servicios de streaming dominan este año los Premios. Netflix lidera con 35 nominaciones (24 en 2020) y busca el primero como mejor película con “Mank” y “The Trial of the Chicago 7”.

https://twitter.com/el_pais/status/1371436090637348867?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1371436090637348867%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2Fel_pais2Fstatus2F1371436090637348867widget%3DTweet

ACN/MAS/Agencias

No deje de leer: ¡Se aproximan! Revelarán los nominados a Los Óscars 2021

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN