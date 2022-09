Modelos webcam denuncian extorsiones por parte del Tren de Aragua en Colombia

Compartir

Presuntos miembros del Tren de Aragua en Colombia estarían extorsionando a modelos webcam. Las víctimas explican que los delincuentes les exigen hasta 100.000 pesos semanales para no “atentar contra su vida”.

Una de las mujeres afectadas por la situación detalló para Caracol Radio que estas personas utilizan un modus operandi para captar víctimas.

De acuerdo con la denuncia, los sujetos se hacen pasar por supuestos agentes de páginas web que buscan modelos de webcam. Una vez que la persona escribe, los delincuentes amenazan a las mujeres y les empiezan a exigir altas sumas de dinero para no asesinarlas.

“Me llegó un mensaje a mi WhatsApp, yo le envié mi portafolio. La respuesta de ese número fue un panfleto por parte de la banda criminal Tren de Aragua diciendo que nos están haciendo una lista, y la que no estuviera en esa lista o que no pagara los 100.000 pesos que estaban exigiendo me iban a matar. Yo no conteste nada y después me enviaron un video en donde se ve cómo asesinaban a una mujer y dijeron que así iba a quedar. Posterior a eso me llamaron otras compañeras a decir que les había llegado el mismo mensaje”, dijo una de las víctimas a la cadena radial.

Heidy Sánchez, concejal de Bogotá, se pronunció sobre los casos reportados y solicitó a la Secretaría de Seguridad, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación investigar y dar con el paradero de las personas que están incurriendo en ese delito.

El Tren de Aragua en Colombia

El 7 de septiembre se conoció que supuestos miembros de la banda delictiva del Tren de Aragua serían los responsables de amenazar de muerte a funcionarios de la Policía de Colombia. De acuerdo con la revista Semana, durante las últimas semanas los agentes policiales, al igual que las modelos, han recibido panfletos amenazándolos de muerte.

El grupo delictivo busca amedrentar y así evitar que se realicen los operativos de seguridad. Presuntamente, a través de estos panfletos, los delincuentes advierten a los funcionarios policiales que están tras ellos.

La acción criminal del Tren de Aragua genera preocupación en la ciudadanía colombiana y en las autoridades policiales. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pidió recientemente a las autoridades venezolanas colaborar de forma efectiva en la desarticulación de esta organización criminal internacional.

El Tren de Aragua buscaría extenderse hacia otras ciudades colombianas

El Tren de Aragua amenazó de muerte a los funcionarios de la Policía de Colombia que buscan desarticular a la banda criminal

Danilo Rueda, titular de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en Colombia (OACP), señaló el 1° de septiembre que el Tren de Aragua pretende extender sus acciones delictivas hasta la ciudad de Medellín.

“Somos conscientes de que hay fenómenos que son transnacionales. Sabemos lo que sucede con el Tren de Aragua, su traslado desde Venezuela y sus pretensiones de extensión”, relató el alto comisionado para la paz en el coliseo Pedro Nel Ospina del norte de Antioquia, según reseñó Semana.

El Tren de Aragua se originó en Venezuela y ha extendido su campo de acción a varios países de la región. Este grupo criminal fue señalado por ser presuntamente responsables de asesinatos que se han cometido en Bogotá durante las últimas semanas.

El origen de la banda se remonta al año 2000, cuando el sindicato del Ferrocarril de Maracay, en el estado Aragua, se dedicó a delinquir. Los jefes de la organización laboral fortalecieron sus actividades al margen de la ley e incluso se manejan desde las cárceles venezolanas

ACN/ EL Diario

