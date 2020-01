Montones de perritos abandonados en Caracas

El 2020 ya arranca con grandes cambios y sucesos; y uno de ellos será que algunos signos pecarás y serán infieles este 2020 ¿quieres saber cuáles son?

Acá te traemos estás predicciones para que estés atento por si tú o tu pareja, quieren probar suerte en otros “nidos”.

Los astros ya lo han dicho, las personas nacidas bajo estos signos del zodiaco cometerán alguna infidelidad en el año; ya sea un beso, un mensaje, un coqueteo sin importancia o un encuentro íntimo. De una u otra forma encontrarán la manera de portarse mal y romperle el corazón a su pareja.

Horóscopo de infieles 2020

Tauro

No era difícil de imaginar que sería parte del Horóscopo de infieles 2020; Tauro no podrá seguir combatiendo sus impulsos carnales y terminará por cederle el paso al deseo. No está claro si será con una persona del trabajo o la escuela, o simplemente un amigo en común, sin embargo, cuando se de el momento no podrá detener sus impulsos y optará por vivir una aventura.

Es probable que la infidelidad no sea cosa de una vez, lo cual lo hará más insoportable para su pareja, y aunque Tauro esté completamente enamorado, no se detendrá a pensar en el daño que está a punto de hacer.

Leo

Es verdad que los astros a veces juegan a nuestro favor, sin embargo, en esta ocasión Leo se dejará llevar por el impulso de Saturno, Plutón y Júpiter, por lo que no podrá reconocer límites y se comportará como una completa bestia.

No pensará antes de actual, tendrá la visión nublada y dejará que sus instintos carnales hablen por él; jugará con la traición y la deslealtad, y al final terminará devastado.

Piscis

Al igual que Leo, Piscis será presa de la manipulación de los astros, pues bajo la influencia de Urano se comportará como nunca antes. Buscará su independencia, sin ‘sacrificar’ su relación, pero una vez que se presente la tentación no podrá resistirse a sus encantos. Confundido a un nivel sentimental y desorientado, terminará por cometer una infidelidad.

ACN/ La Verdad

