Morat volvió a Venezuela después de un año y lo hizo con llenazo en la USB

Continuaron con Aprender a quererte, Yo no merezco volver, Punto y aparte, mi suerte, Mi nuevo vicio, Llamada perdida.

“Estamos encantados de reencontrarnos por fin con todos ustedes”, dijo uno de los integrantes. Aunque no hablaron tanto al público pues se dedicaron más a llenar los corazones con música.

Iniciaron a lo grande, con su famoso sencillo Besos en Guerra, le siguieron 506, Al Aire de su disco A Dónde Vamos, Por fa no te vayas, Segundos Platos, Besos Al Aire.