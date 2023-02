Moshiko lanza ‘El camino de Narciso’ con un video hecho en 3D e inteligencia artificial

Compartir

‘El camino de Narciso’ es el nuevo lanzamiento de Moshiko, una canción en la cual el artista se imagina caminando por el camino de Narciso dentro del túnel de la vanidad.

Es un camino que te lleva a tu sombra, demasiado oscuro para que la gente quiera aceptar que está en él.

El camino de Narciso es el camino en que está el mundo ahora, una ruta en la que el narcisismo y la vanidad extrema ha corrompido todo lo que hacemos.

‘El camino de Narciso’ es un afrobeat con guitarras eléctricas salvajes y efectos sonoros hechos con modulares.

Fue una de las canciones que más rápido se produjo y la grabación se hizo en máximo dos tomas, mostrando la naturalidad y la visceralidad del proyecto.

La grabación de la canción y el video se hicieron en simultánea, por eso los elementos de audio y video están intrínsecamente unidos.

«Cuando grababa y componía estas canciones escuché mucho a Caetano Veloso y me dejó inspirado la cantidad de discos que tiene en su carrera».

«Por otro lado, siempre que hago algo que tenga ritmos africanos no puedo dejar de nombrar uno de los discos que me cambió la vida, ‘Bitches Brew’ de Miles Davis».

«Ese álbum lo tengo impregnado en mi ADN», agrega Carlos Bohórquez creador de los proyectos Moshiko, Mama soy demente, Morfeo, Conde Data y El Ermitaño.

La historia del video de ‘El camino de Narciso’ habla del personaje Narciso en el momento que decide cambiar de camino en la vida y opta por meterse en el túnel de las vanidades, encontrándose al final con la secta de Cthulhu.

La estética es bastante rara ya que Moshiko utiliza una combinación modelado 3d, rotoscopia, inteligencia artificial (Stable Diffusion) todo hecho dentro de un motor para hacer videojuegos (Unreal Engine).

«Cuando llegó la pandemia tuve un quiebre y caí en un hueco creativo. Dejé los instrumentos un tiempo y empecé a estudiar todo lo que tenía que ver con lo visual, con lenguajes de programación y todo tipo de técnicas para manipular imágenes digitalmente».

«Allí me encontré mundos 3D, animaciones, videos y técnicas que me estimulaban y me motivaban a hacer música para incluirla en los videos. De repente, las ganas de crear música regresaron por sí solas y llegó esta canción».

«Por eso le doy tanta importancia a lo visual como a lo musical en este proyecto», enfatiza el artista ecuatoriano.

Nota de prensa

No dejes de leer

Se requiere una buena alimentación para entrenar mejor

Infórmate al instante, únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN