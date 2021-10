El curioso motivo por el que Netflix tuvo que eliminar escenas de «El juego del calamar»

Compartir





















El juego del calamar, la serie de Netflix que arrasó mundialmente y encabeza el listado de las más vistas dentro de la plataforma de streaming. Tal es el éxito que alguna falla tenía que haber: aparecieron denuncias contra Netflix por algunas escenas de su serie popular.

Lo que ocurrió en El juego del calamar es curioso, pues, aparecen números telefónicos reales en algunas escenas. Una falla torpe, porque en general se suelen usar datos inexistentes; para evitar todo tipo de inconvenientes o molestias a algún usuario. Lo cierto es que en esta oportunidad cometieron un error y sí aparece un número telefónico real, de Corea del Norte.

Escenas eliminadas del juego del calamar

«Junto a la compañía productora estamos trabajando para resolver esta cuestión, incluyendo la edición de escenas; con números telefónicos donde sea necesario», indicó la compañía en un comunicado dado a conocer el martes.

La polémica comenzó la semana pasada, cuando un usuario surcoreano reveló que era el propietario del número que aparece en la tarjeta de la misteriosa organización del siniestro juego. «Me llaman día y noche para satisfacer su curiosidad», señaló el ciudadano no identificado en un artículo del periódico coreano Money Today. En Inglaterra, la agencia gubernamental Ofcom advirtió a Netflix que al revelar información de un particular, aunque fuera de manera no intencionada, estaba vulnerando leyes vigentes de protección de identidad.

Demanda a Netflix

Hubo otra consecuencia inesperada del éxito de la serie creada por Hwang Dong-Hyuk, en la que un grupo de personas abrumadas por sus deudas se someten a una serie de juegos con resoluciones letales. En Corea, la compañía proveedora de internet SK Provider inició una demanda a Netflix por el brusco aumento de tráfico en sus redes a causa de la conversación digital desatada alrededor del show televisivo.

En su demanda, la empresa señala que Netflix es la segunda marca generadora de tráfico en Corea del Sur detrás de Youtube, y que firmas como Amazon, Facebook y Apple; pagan una tasa extra por el uso de ancho de banda. SK reclama que Netflix pague el mismo canon de manera retroactiva a mayo 2018, e hizo un estimado según el cual solo por el tráfico generado en 2020 la N roja debería pagar 28 mil millones de wones, unos 20 millones de dólares. Teniendo en cuenta que el premio mayor del juego asciende a 45 mil millones de wones, no parece tanto.

ACN/ RT Español

No dejes de leer: La insólita demanda a Netflix por El juego del calamar

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN