Mototaxistas venezolanos invadieron Bucaramanga y generan caos

Seis personas resultaron heridas después de que un rayo impactara en un campo de golf en Altanta donde se celebraba un torneo.

El suceso se registró en el marco del campeonato Tour Championship. Como consecuencia del fenómeno la tercera ronda del evento fue suspendida durante aproximadamente 30 minutos.

Las autoridades recomendaron a los fanáticos mantenerse en refugio mientras cesaba la tormenta eléctrica. Sin embargo, un rayo golpeó la parte superior del árbol y rompió la corteza hasta el fondo.

«Hubo una gran explosión. Luego una réplica tan fuerte que se podía sentir el viento», contó Brad Uhl, a la agencia AP. «Fue solo un destello. Estaba lloviendo y todos estaban acurrucados cerca del árbol», añadió.

El portavoz de la Policía de Atlanta, James White, indicó que contabilizaron seis heridos. Entre ellos una adolescente que se refugió debajo de un árbol.

Tras el rayo las víctimas quedaron tendidas en el suelo. A los heridos los trasladaron en ambulancia a diversos centros asistenciales de la localidad. Por último el torneo de golf tuvo que ser suspendido de manera definitiva. El campo de golf quedó desolado.

