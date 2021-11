Movimiento Cristiano Evangélico de Carabobo reiteró apoyo a Lacava en ruta al 21N

Compartir





















El candidato a la reelección a la gobernación de Carabobo, Rafael Lacava, lideró este miércoles el 1er Encuentro del Movimiento Cristiano Evangélico por Venezuela en Carabobo, a fin de compartir un mensaje de fuerza revolucionaria en defensa de los logros alcanzados en la entidad en beneficio del pueblo.

Durante el encuentro, realizado en las instalaciones del Gimnasio Cubierto Teodoro Gubaira, de Valencia, participaron 15 confraternidades y más de 60 Iglesias de los 14 municipios del estado Carabobo.

El candidato a la reelección Rafael Lacava, manifestó su agradecimiento al Movimiento Cristiano Evangélico por Venezuela en Carabobo, “gracias por este maravilloso encuentro, yo no podía faltar a esta invitación que hace el Rey de Reyes y que todos estamos claros que estamos aquí gracias a nuestro cristo redentor”, expreso Lacava.

“Yo soy un hombre de Fe, puesto que Dios me tiene aquí en este mundo por un propósito y no se equivocó, hoy más que nunca entiendo el por qué, yo hoy con ustedes me siento más fuerte que nunca ya que al igual que ustedes tengo a cristo en mi corazón», afirmó.

Lacava pidió a los asistentes que hagan cumplir la palabra de Dios que dice Proverbios 29:2: “Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra; mas cuando domina el impío, el pueblo gime.”, así que mi llamado es a mantenernos juntos para seguir llevándole alegría a este pueblo de Carabobo”, resaltó.

Finalmente, Lacava llamó a no hacer caso a falsos profetas, “hay que tener cuidado de los falsos profetas, son dañinos porque espantan a los creyentes y espantan de los corazones de los seres humanos a cristo, ustedes deben cumplir ese mandato de la palabra, es necesario mantenernos juntos para poder lograr un triunfo contundente el próximo 21 de noviembre, ya que solo así se garantizará la continuidad de la gestión que ha marcado una diferencia a nivel nacional».

Resteados con Lacava

Víctor Tellechea, apóstol del municipio los Guayos, calificó el encuentro como una excelente iniciativa ya que el pueblo de Dios se está reuniendo para orar por el candidato a la reelección Rafael Lacava. “Es importante resaltar el único que quita reyes y pones reyes es nuestro Dios y hoy está poniendo a Rafael Lacava en este camino, para que siga guiando a este pueblo por los senderos de la prosperidad y la paz gracias de Dios”, dijo.

Por su parte, Jerson Martínez, pastor evangélico, explicó que hoy se encontraba reunido todo el pueblo de Dios clamando, orando y provocando un solo objetivo que es llevar a la reelección a Rafael Lacava.

“La reelección de Rafael Lacava, será declarada en bendición este 21 de noviembre, ya que el pueblo de Dios está organizado para respaldar este triunfo, porque cristo está y reina en Carabobo, gracias a Rafael Lacava, que ha hecho una gestión de altura como lo manda nuestro señor”.

Entretanto, Daisy Rodríguez, pastora de la Iglesia Luz de Mundo, aseguró que apoya a Rafael Lacava porque es un gobernante que se solidariza con el pueblo de Dios. “Yo voy a votar por Lacava, porque es garantía de continuidad de la obra de Dios aquí en Carabobo”, enfatizó.

“Hermano Rafael, el pueblo de Dios hoy está aquí presente en este recinto, dándole su apoyo para que continúe con esa hermosa labor que usted ha venido desarrollando a favor de todos los carabobeños, no desmaye porque cuenta con este ejercito de hombre y mujeres de Dios que lo acamparán en esta nueva gestión”, agregó.

