Movistar anunció la llegada de eSIM y la venta de equipos móviles en sus Centros de Servicio

Compartir

Movistar cerrará el año con el despliegue de una estrategia comercial que incluye el lanzamiento de

la eSIM.

Asimismo, anunciaron la disponibilidad de celulares en los Centros de Servicio para que los usuarios puedan probarlos y comprarlos.

Así como un calendario con sorpresas diarias para retribuir la fidelidad de sus clientes.

La tarjeta virtual eSIM está disponible en Caracas a partir del 28 de noviembre y con el objetivo de brindar mayor comodidad se habilitó un formulario en la página web

https://www.movistar.com.ve/Particulares/Formularios-eSIM.html para programar la cita.

En el resto del país están distribuidas desde la primera y segunda semana de diciembre y progresivamente en la red de Agentes Autorizados a escala nacional.

Tarjeta virtual eSIM está distribuida desde la primera y segunda semana de diciembre en el país

Con esta opción se logra digitalizar el proceso de conexión a la red configurándola mediante un Código QR.

“Este es un paso más en la ruta de la actualización tecnológica».

«Este sistema permite múltiples eSIM en un mismo celular, la activación es mucho más rápida, brinda mayor seguridad al eliminar la posibilidad de extravió y la facilidad de que si va a viajar e instalar otro sim o eSim en el extranjero, no tiene que estar sacando y gradando una tarjeta física, sino que puede tener varias instaladas a la vez”, explicó Rodolfo Campa, director de Go To Market B2C de Movistar.

Otra de las iniciativas puesta en marcha por la compañía, es la comercialización de equipos móviles en sus Centros de Servicio.

Espacios que se transforman en zonas de experiencia para que los clientes puedan tomar una mejor decisión a la hora de adquirir un celular con tecnología 4G.

Las primeras están activas en los Centros de Servicio La Viña, en Valencia, y Canaima en Caracas; próximamente se irán incorporando nuevos espacios.

Estarán disponibles opciones de distintas gamas y marcas, con el respaldo de funcionamiento en las bandas de espectro asignadas a Movistar, así como garantía por 90 días.

“Nuestra razón de ser es la conectividad y en esa búsqueda de brindar mejores experiencias estamos recibiendo a nuestros Agentes Autorizados en casa porque sabemos que los clientes valoran la posibilidad de obtener todo en un mismo lugar”, afirmó Campa.

Los clientes podrán, además de comprar el equipo, activar líneas en las modalidades de prepago y pospago e inclusive el nuevo plan de 25GB a partir del 6 de diciembre.

Estas acciones reafirman el compromiso de Movistar con el desarrollo de las telecomunicaciones en el país y complementan el plan anunciado para los próximos dos años destinado a actualización y mejoras en redes, nuevos equipos de telecomunicaciones, plataformas tecnológicas, sistemas de respaldo de

energía y recuperación de estaciones.

Nota de prensa

No dejes de leer

Designado nuevo presidente para Samsung Centroamérica y el Caribe