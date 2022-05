Presidente del COV Eduardo Álvarez no podría salir del país

Compartir

Real Madrid jugará final de Champions, al lograr remontar dos goles ante Manchester City, en el Santiago Bernabéu, que deja a la escuadra de Pep Guardiola en la cuneta, cuando lo tuvo más cerca en la llamada «Casa Blanca» y ellos se citan en París contra Liverpool.

El club blanco dirigido por el italiano Carlo Ancelotti comenzó el juego con el marcador adverso del 4-3 en césped inglés y peor aún a los 73 minutos los «ciudadanos» marcador el 1-0 por intermedio de Mahrez; pero de nuevo desde el banco estaba la clave, el brasileño Rodrygo, quien había entrado antes del «balde del agua» para empatar la cierre con par de dianas )90′ y 90+1), que envió todo a la prórroga, que luego, Karim Benzema selló el pase con un penal (95′).

No es solo épica. Es corazón, es fe en sus posibilidades hasta el último suspiro. Es fútbol. Es la herencia de un gen único; un ADN especial que se transmite de generación en generación.

Sin Casemiro, Kroos ni Modric ya en el campo. Con un puñado de jóvenes sin miedos y a los que no pesa el escudo; Real Madrid impuso su historia cuando lo tenía todo perdido.

El único equipo del mundo capaz de repetir remontada en cada eliminatoria hasta la final; realizando un nuevo giro de tuerca con dos tantos en el tiempo añadido cuando parecía sentenciado.

Si cada eliminatoria europea se divide en cuatro partes, solo hay un equipo del mundo que le sirva ganar una y ser superado en las tres restantes.

Se pudo ver ante el PSG, cuando media hora sirvió para añadir una nueva remontada a la larga lista que da forma a la leyenda; ese fue el plan de ‘Carletto’, que plantó un bloque bajo y un excesivo respeto a un City con una identidad definida, con ese inconfundible ‘sello Guardiola’ que tan bien conoce el Bernabéu.

Cuando parecía que no había espacio para el milagro; cuando City se sintió en la final inglesa de París y parecía que no le afectaba el factor ambiental como al PSG y a Chelsea, un Real Madrid sin sus tres intocables del centro del campo, sustituidos, exhibió orgullo hasta el final y levantó la eliminatoria en el tiempo añadido.

Seguía con vida gracias a Mendy, que salvó bajo línea de gol el tanto de Grealish, que hasta perdonó otra clara a un Real Madrid que parecía roto. Solo cogía fuerzas para su último intento; en un minuto mágico Rodrygo lanzó dos zarpazos para la historia, apareciendo con hambre al pase de Karim y cabeceando a la escuadra un centro de Carvajal.

Rodrygo y Benzema no perdonaron

El equipo de Ancelotti había vuelto a enterrar la inferioridad en una eliminatoria. Nadie del City entendía lo que había ocurrido; hasta pudo quedar sentenciado antes de la prórroga si Ederson no hubiese evitado el tercero de Rodrygo.

En ese escenario ya nadie puede con un Real Madrid sobrado en el físico y en un carácter competitivo inigualable. La primera de la prórroga la perdonó Benzema y a la segunda fue derribado por Rubén Dias, que llegó tarde y cometió penalti; no perdonó el máximo goleador de la ‘Champions’. El milagro ya era realidad.

Guardiola recurrió a Sterling buscando escapar de la pesadilla pero era el momento de sufrir de su propia medicina; Real Madrid llevó el partido a su terreno, dejó pasar los minutos y Courtois salvó con su habitual parada salvadora el tanto, en un remate de Fernandinho solo en el segundo palo, que habría provocado los penaltis.

Ahora, Madrid jugará final de Champions, cuatro años después se reencuentra con Liverpool en la Liga de Campeones de las remontadas imposibles.

Impresiones

“Estoy muy feliz por mis goles. La verdad que no estaba ni escuchando lo que me decían porque no me creía lo que estaba pasando». Rodrygo

«Cuando el Real Madrid va a las finales, es para ganarlas». Thibaut Courtois

“La gran virtud de este equipo es no rendirse nunca”. Casemiro

“Un día se me va a parar el corazón. Otra noche histórica. Hay que acordarse de los jugadores, del equipo técnico, la afición, que ha estado sensacional… de todos los madridistas que han sufrido con el equipo”. Emilio Butragueño

Ficha técnica

Real Madrid (3): Courtois; Carvajal, Militao (Vallejo, 116′), Nacho, Mendy; Casemiro (Camavinga, 75′), Kroos (Rodrygo, 68′), Modric (Marco Asensio, 75′), Fede Valverde; Vinícius (Lucas Vázquez, 116′) y Benzema (Ceballos, 104′). DT. Carlo Ancelotti.

Manchester City (1): Ederson; Walker (Zinchenko, 72′), Rubén Dias, Laporte, Joao Cancelo; Bernardo, Rodri (Sterling, 99′), De Bruyne (Gundogan, 72′); Mahrez (Fernandinho, 85′), Gabriel Jesús (Grealish, 78′) y Foden. DT. Pep Guardiola.

Goles: Mahrez (73);: Rodrygo (90 y 90+1); Benzema (95» de penalti).

Árbitro: Daniele Orsato (Italia). Amonestados: Modric (8′), Carvajal (65′), Valverde (90+5′);Laporte (8′), Sterling (101′) y Zinchenko (113′). Escenario: Estadio Santiago Bernabéu. Asistencia: 63.500 espectadores.

ACN/MAS/EFE

