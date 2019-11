Muchas Latinas entre las favoritas al Miss Universo 2019

Falta un mes para que el 8 de diciembre, 90 candidatas compitan en Atlanta; por la corona que tiene actualmente la filipina Catriona Gray. ¿Cuáles son las favoritas? De Latinoamérica hay casi veinte con mucha opción a titularse.

Foros, redes sociales y opiniones de expertos, permitió elaborar una lista con las favoritas de Latino América; sin ningún orden específico; Bolivia, República Dominicana, Ecuador, Colombia, Nicaragua, Chile, Brasil, Paraguay, Puerto Rico, México, Panamá, Costa Rica, Venezuela, El Salvador, Argentina, Perú, Uruguay y Honduras.

Este año también se conocerá una nueva corona; que sustituirá a la llamada «Mikimoto» que desde 2017 llevan las ganadoras. Esto, después de que la organización Miss Universo anunciara una alianza con la empresa de joyería suizo-emirata Mouawad; para realizar la que bautizaron como «The Diamond Crown», informó Harper’s Bazaar Arabia.

Durante su reinado, Catriona fue objeto de despiadadas críticas; por su supuesto aumento de peso. Esa misma situación la llevó a publicar un sincero post; en su Instagram a finales de julio en el que indicó; «Las últimas semanas han sido un verdadero desafío, me he sentido muy baja en mi espíritu. Cuando me siento deprimida y agobiada; cuando las cosas están fuera de mi control; es útil recordarme a mí misma que la única persona que puedo controlar es a mí misma».

«Contar con todas las cosas por las que debo estar agradecida; y planificar y esperar el amanecer de un nuevo día. Entonces, si te sientes deprimido, nunca estás solo. Las situaciones y la vida son duras… pero tú también», dijo la modelo.

Venezuela entre las latinas que optan este año por la corona de Miss Universo

La última latina en coronarse como Miss Universo fue la colombiana Paulina Vega, que recibió la corona de la venezolana Gabriela Isler. Venezuela es el país latino -y segundo en todo el mundo- con más coronas de Miss Universo, siete en total.

Latinas que buscan la corona este año

El certamen de belleza más importante del año se acerca y hoy te mostramos a las candidatas latinas que buscan obtener el título de reina de belleza universal, la decisión será difícil; todas son hermosas.

Miss Universo 2019: Ellas son las latinas que buscan la corona este año. El gran día se acerca el próximo 8 de diciembre el mundo será testigo del certamen de belleza más esperado, donde desfilarán las mujeres más atractivas y talentosas, en busca del reinado.

Te presentamos un poco de la historia de cada una de las bellezas latinas que participan en Miss Universo 2019, la decisión es más complicada de lo que te imaginas ¿Ya tienes a tu favorita?

MISS UNIVERSO BOLIVIA

Fabiana Hurtado, Su belleza, carisma y sencillez,la llevaron a ser la favorita de su país, logró llevarse el título Miss Bolivia Universo. Un sueño que buscaba desde hace tiempo y que por fin se vuelve una realidad.

Miss Universo 2019: Ella es Sofía Aragón y representa a México

MISS UNIVERSO REPÚBLICA DOMINICANA

Su nombre es Clauvid Daly representa a República Dominicana, su facilidad de palabra es evidente en cada una de sus entrevistas, ha expresado que lucha por combatir el matrimonio infantil.

MISS UNIVERSO ECUADOR

Cristina Hidalgo, relata en su instagram que una de sus pasiones es el tenis, disciplina que ha practicado desde que era niña y con la que ha ganado premios a nivel internacional, un ejemplo de disciplina y perseverancia.

MISS UNIVERSO COLOMBIA

Ella es Gabriela Tafur es abogada y desde su trinchera busca luchar por la equidad de género y por los derechos de los niños. Su belleza y prote son evidentes en cada foto que comparte en redes sociales.

MISS UNIVERSO NICARAGUA

La representante de Nicaragua es Inés López estudia derecho internacional y busca llevarse la corona a su país, sin duda buscará lucir más espectacular que nunca este 8 de diciembre, cuando el nombre de la mujer más hermosa del universo sea pronunciado.

MISS UNIVERSO CHILE

Geraldine González, se convirtió en bombero voluntaria convirtiéndose un ejemplo para su país, es abogada de profesión y cuenta con un estilo único que sin duda atrapará miradas la noche del certamen.

MISS UNIVERSO BRASIL

Julia Horta, estudió periodismo y es toda una influencer tienen miles de seguidores en Instagram que se encuentran enamorados de su belleza y carisma, cuenta con una hermosa sonrisa que la puede volver una de las favoritas.

MISS UNIVERSO PARAGUAY

La hermosa Ketlin Lottermann, representa al país de Paraguay, se define como una chica soñadora, que ama viajar y se encuentra muy cercana a su familia y amigos, considera que con trabajo dura y perseverancia, los sueños se pueden lograr.

MISS UNIVERSO PUERTO RICO

Te presentamos a Madison Anderson representante de Puerto Rico en el certamen de «Miss Universo 2019», estudia marketing y relaciones públicas. Gran parte de su tiempo lo destina a labor social.

MISS MÉXICO

Sofía Aragón, Nacida en Guadalajara, Jalisco. Se dice que es una de las favoritas entre las latinas. Es egresada en la licenciatura Imágen y Mercadotecnia, además de ser conferencista y escritora.

MISS UNIVERSO PANAMÁ

Mehr Eliezer, es la primera panameña nacionalizada en participar y ganar el concurso Miss Universo Panamá. estudió Ciencias en Relaciones Internacionales y disfruta apoyar diversas causas sociales en Panamá.

MISS UNIVERSO COSTA RICA

Su nombre es Paola Chacon y relata en su cuenta de Instagram que uno de sus mayores retos durante este proceso ha sido conseguir una paz plena, por lo que es un logro muy importante el haberla conseguido por todo lo que he pasado y superado.

MISS UNIVERSO VENEZUELA

Ella es Thalia Olvino, es una modelo, nadadora y busca llevarse la corona a su país natal, su belleza y porte son indudables.

MISS UNIVERSO EL SALVADOR

La reina de belleza Zuleika Soler, en sus redes sociales comenta que la mejor manera de empezar y terminar el día es con un corazón agradecido, una filosofía que aplica a su vida.

MISS UNIVERSO ARGENTINA

Mariana Varela, es modelo de profesión y relata que le fascinaba entrenar atletismo, dicha actividad se volvió una pasión y representó a su distrito en competencias internas de Buenos Aires.

MISS UNIVERSO PERÚ

Kelin Rivera Kroll Trabaja en una institución gubernamental que lucha por ayudar a niños y adolescentes que fueron abandonados por sus familias.

MISS UNIVERSO URUGUAY

Ella es Fiona Tenuta, habla español, inglés e italiano, se considera autodidacta y ama aprender idiomas, una digna representante de Uruguay en este certamen tan esperado.

MISS UNIVERSO HONDURAS

Rosemary Arauz, otra belleza latina que va en busca de esa corona este 8 de diciembre, es estudiante de finanzas y ama practicar deportes.

