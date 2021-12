Muere Anne Rice autora de “Entrevista con el vampiro”

Mediante una publicación en Twitter, Christopher, hijo de la escritora dio a conocer la noticia. “Me rompe el corazón informarles que esta noche, temprano, Anne falleció debido a complicaciones resultantes de un derrame cerebral”, reza el escrito.

Christopher Rice, quien también es escritor, apuntó que la muerte de la autora se produjo «casi diecinueve años después» de la de su esposo, el poeta y artista Stan Rice.

«En sus últimas horas, me senté junto a su cama de hospital asombrado por sus logros y su valor; inundado por los recuerdos de una vida que nos llevó desde las colinas cubiertas de niebla de la bahía de San Francisco; hasta las mágicas calles de Nueva Orleans y las titilantes vistas del sur de California», señala el escrito.

El mensaje incluye un comunicado en el que anuncia que la popular autora será enterrada en el mausoleo familiar; del cementerio de Metairie en Nueva Orleans en una ceremonia privada.

Earlier tonight, my mother, Anne Rice, passed away due to complications resulting from a stroke. She left us almost nineteen years to the day my father, her husband Stan, died. Below is a statement I posted to her Facebook page moments ago. pic.twitter.com/g2VAK2XZjc

— Christopher Rice (@chrisricewriter) December 12, 2021