Muere Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones (+ vídeo)

Jr The Plug en el podio de los grandes; es un productor musical e Ingeniero de grabación y mezcla; conocido por crear y proporcionar la mejor calidad de sonido de la música a muchos artistas de renombre en la industria musical.

Un soñador incansable, nacido en Brooklyn, New York, que desde sus inicios crea ritmos; Jr The Plug, estudió en el «Instituto de Investigación de Audio« luego, de nueve meses de formación se gradúa en esta importante escuela; desde ese momento, no ha dejado de prepararse para conseguir estar en el podio de los más grandes de este medio.

Grabó, mezcló y produjo «Still Think About You», certificado 2x Platino por la RIAA, «DTB», «Fall In Love» y «Trap House»; todas ellas en el álbum debut de A Boogie, «Artist», Certificado Platino por la RIAA. Ha tenido la oportunidad de trabajar con personalidades importantes y exitosas como A Boogie Wit Da Hoodie, Lil Tjay, Fetty Wap, Anuel, Natti Natasha, Arcangel y entre otros.

Jr The Plug en el podio de los grandes

Jr The Plug, acumula hasta 500 millones de streams de toda la música que ha producido y diseñado a lo largo de su profesión; son muchos años de constancia que lo han llevado a crear un camino para nuevos ingenieros, productores y artistas que quieren hacer carrera. En el álbum de debut de A Boogie «Artist» incorporó sonidos de los cuales confía plenamente que han ayudado sin duda a dar forma a la próxima generación.

“Sigo trabajando muy duro, poder superar y traspasar barreras para cumplir mis sueños me hacen sentir pleno y satisfecho. Todas las noches y madrugadas inquietas e incluso trabajos gratis, sé que están dando los resultados, voy por muy buen camino y mis proyectos lo están demostrando”; expresó Jr The Plug.

Quiere seguir inspirando a las nuevas generaciones

Jr The Plug, quiere seguir inspirando a las nuevas generaciones de artistas a través de la herramienta que para él es la más poderosa para transmitir sensaciones y buena energía, como lo es la música; A diario, por medio de su talento y disciplina busca llegar hasta donde se lo ha propuesto; le gustaría colaborar con Chris Brown, Drake, Rihanna y muchos artistas influyentes.

