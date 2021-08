Fallece otro venezolano en cruce fronterizo entre Bolivia y Chile

Compartir





















La expresidenta transitoria de Bolivia Jeanine Áñez expresó este martes que ya “no quiere vivir”, tras dos días de haberse ocasionado lesiones en los brazos dentro del recinto penitenciario donde se encuentra.

Fue tanto el problema, que durante una jornada, la administración penitenciaria la sacó del penal para hacerle nuevas pruebas médicas.

Sin embargo, a pocos días, la exfuncionaria confesó mediante redes sociales que “Ya no quiero vivir. Mis hijos necesitan hacer su vida. Ya no quiero más medicamentos que no sé cuáles son. Pido por favor a mis carceleros que me digan qué estoy tomando”.

De hecho, la publicación está acompañada de un texto que indica que la Añez se encuentra en un estado de salud “muy débil y que sufre de forma permanente».

El texto detalla, que cada 10 minutos alguien ingresa a su celda “no se sabe a qué” y eso le tiene viviendo en “alerta. Vive en alerta, angustiada, sin descanso porque desconoce qué le van a hacer. Si sedarla, envenenarla o trasladarla a un rumbo desconocido».

Jeanine Áñez «ya no quiere vivir»

Vale recordar, que éste sábado el Ministerio de Gobierno calificó las autolesiones de Áñez como “rasguños”; al tiempo que sostuvo que la expresidenta interina estaba estable para cumplir su detención preventiva.

En ese sentido, la defensa de la expresidenta precisó que ella se hizo esas lesiones utilizando un clip; y que sus heridas necesitaron suturas.

Vale mencionar, que tras someterse a varias pruebas médicas, fue llevada de nuevo a la cárcel en una ambulancia. Incluso, Áñez ha salido de la cárcel este mes unas tres veces, siempre con el fin de realizarse valoraciones clínicas.

Es de mencionar, que Jeanine Áñez quien «ya no quiere vivir» está detenida preventivamente desde marzo de éste año; por el caso denominado “golpe de Estado” basado en denuncias de supuesta conspiración, sedición y terrorismo durante la crisis política y social de 2019.

Con información: ACN/EFE/Foto: Cortesía

