Fallece el rapero estadounidense DMX a los 50 años (+ vídeo)

Muere el rapero DMX, que se encontraba hospitalizado con pronóstico grave tras sufrir un infarto; murió este viernes 9 de abril a los 50 años de edad, informaron medios locales.

El artista estadounidense, cuyo nombre real era Earl Simmons y estuvo nominado a los premios Grammy, murió en el hospital «con su familia a su lado después de haber pasado los últimos días en soporte vital»; escribieron sus familiares en un comunicado recogido por el canal local de la CBS.

DMX estaba ingresado en un hospital de la ciudad de White Plains, en el condado de Westchester, al norte de la ciudad de Nueva York, donde fue recluido la noche del 1 de abril.

DMX, el rapero de voz ronca que produjo canciones como “Ruff Ryders’ Anthem” y “Party Up (Up in Here)” y cuyo estilo solía incluír aullidos y ladridos además de su grito de guerra “What!”, falleció, informó su familia. pic.twitter.com/xoLh59A7eP

— Música Central (@Musicacentral) April 9, 2021