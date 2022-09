Por la muerte de un deportista detienen a esposo de influencer Gaby Loops

Compartir

Por el delito de homicidio intencional a título dolo eventual por omisión de auxilio al socorro, el Ministerio Público imputó al empresario Tulio Faría, esposo de la influencer marabina, Gabriela Chacín, conocida en redes sociales como Gaby Loops; por el arrollamiento y muerte del deportista y mecánico José Antonio Mayor, de 36 años.

El hecho ocurrido el pasado 8 de julio en la avenida Paúl Moreno, al norte de la capital zuliana, cuando el vehículo Honda gris, en el que supuestamente iba la pareja, embistió a Mayor y lo dejaron mal herido en plena vía.

Testigos del hecho lo auxiliaron y lo llevaron a un centro asistencial, pero murió dos días después, tras múltiples lesiones que sufrió, específicamente en la cabeza.

Detenido esposo de influencer Gaby Loops

Adriana Mayor, hermana del deportista, inició una campaña por las redes sociales primero para pedir ayuda y costear los gastos hospitalarios y luego para que la ayudaran a identificar el vehículo y sus ocupantes a quienes grabaron. Con apoyo del Cicpc y por orden del Ministerio Público se terminó de dar con los responsables y posteriormente se emitió una orden de arresto.

-La persona que le hizo esto a mi hermano lo dejó allí sin ningún tipo de pudor, con fractura de cráneo, fractura de tórax, hemorragia abdominal, inconsciente lo dejó en ese momento vivo para que luego de 3 días de luchar muriera», escribió.

El caso se viralizó en las redes, debido a que Faría (aún no se ha determinado si iba o no con su esposa Gabriela Chacín) presuntamente, trataron de evadir la responsabilidad desde un primer momento, al no prestarle auxilio a la víctima como muestra el video, además que huyeron a alta velocidad, posteriormente forjaron un documento de venta y traspaso del vehículo y luego intentaron quemarlo en Cabimas, desde donde los detectan.

Cerró una de sus cuentas en IG

La mujer es propietaria de dos tiendas de lazos, en reconocidos centros comerciales de la ciudad. Tras el hecho ella seguía publicando en su cuenta con normalidad y estaba promocionando a unos artistas que se presentarán en Maracaibo a partir del septiembre. El esposo seguía normal trabajando en su empresa de fumigación.

Gaby Loops cerró una de sus cuentas en IG ante las acusaciones de sus seguidores quienes además le reclamaron que, entre sus amistades, hay algunos influencers, quienes se quedaron callados y posteriormente expresaron sus condolencias. Este grupo de amigos de Chacín manifestó que desconocía el lamentable suceso y dio su pesar a la familia de José Antonio Mayor.

La hermana del fallecido agradeció al MP y al Cicpc por el apoyo a este caso junto a sus padres, ambos mayores de 70 años, muy afectados y dolidos. José Antonio Mayor dejó una niña de 5 años.

