Muertes en China ascienden por inundaciones

Las muertes a consecuencia de las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales en la provincia central china de Henan en los últimos días ascienden a 99, informó hoy la televisión estatal CGTN.

Según la fuente, las estadísticas de las autoridades locales contemplan todos los decesos acontecidos por ese motivo desde el pasado día 16; mientras que no fue hasta el día 20 cuando empezaron a circular por las redes sociales vídeos sobrecogedores sobre el impacto de las inundaciones en la capital provincial, Zhengzhou.

El medio, que detalló que se trata del número de fallecidos contabilizados hasta el mediodía local (04.00 hora GMT) de hoy; no precisó si continúa habiendo personas desaparecidas.

Solamente entre los días 17 y 22 de este mes; 39 ciudades de Henan registraron lluvias que sobrepasaron la mitad de su media anual de precipitaciones.

Este nivel inusitado de precipitaciones saboteó cauces de ríos y desbordó la capacidad de evacuación y absorción de muchas poblaciones; en las que las calles pasaron a parecer torrenteras, vehículos y personas fueron arrastrados por las riadas y, en algunas localidades, el agua llegó hasta el primer piso de los edificios.

Además, las autoridades chinas alertaron hoy de que algunas partes del país seguirán viéndose afectadas por eventos climáticos extremos; a lo largo del mes de agosto.

#China🇨🇳:The Death toll from #Henan floods has risen to 99 since July 16, local officials confirmed on Thursday pic.twitter.com/JINCgfNSLp

— Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) July 29, 2021