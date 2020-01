Mujer descabezada en La Guaira sigue sin identificar

Sin identificar cabeza de mujer encontrada en un basurero

El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalistas (CICPC) todavía busca identificar; a la mujer; cuya cabeza fue hallada en basurero de La Guaira. La encontraron el 3 de enero pasado y los forenses elaboraron un retrato hablado. La fallecida tenía unos 40 años.

El Cicpc elaboró y difundió el retrato hablado de la mujer cuya cabeza fue encontrada; a comienzos de enero en un basurero del estado La Guaira.

A través de las redes sociales del director nacional del Cicpc, Douglas Rico; se explica que el pasado 3 de enero en un vertedero de basura; ubicado en el barrio Aeropuerto, de Catia La Mar, estado La Guaira; «fue hallada la región cefálica de una mujer, aún por identificar.

Describió que la fallecida tenía aproximadamente 40 años. Era de tez clara, cabello castaño claro y liso. Sus cejas eran tatuadas».

El jefe policial dijo que la mujer había sido intervenida quirúrgicamente en la columna vertebral; en la que le implantaron un espaciador de vértebras (Peek cervical).

Esto indica que el resto del cuerpo podría estar en medicina forense, pero no se han revelados informaciones al respecto; y de ser así, pronto se podrá contar con su identificación.

«Si usted conoce a alguien que posea estas características; y se encuentre desaparecida desde finales del 2019 hasta la presente fecha; por favor diríjase de inmediato a cualquier oficina del #CICPC; o comuníquese de inmediato al número telefónico 04242790619», señaló Rico.

Las investigaciones son llevadas por personal del Eje de Homicidios La Guaira.

(Retrato hablado cortesía del Cicpc)

ACN/CICPC/diarios.

