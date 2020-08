Mujer da a luz en plena calle con ayuda de polícias en Valencia

View this post on Instagram

Funcionarios de la Policía de Carabobo adscritos a la División de Vigilancia y Transporte Terrestre, prestaron los primeros auxilios a una mujer que se encontraba en trabajo de parto en la Ciudadela José Martí, municipio Valencia. Los uniformados asistieron a la ciudadana y posteriormente la trasladaron hasta la Maternidad del Sur para que tanto ella, como el lactante recibieran atención médica. Gran trabajo realizado por dichos funcionarios, quienes además de brindar seguridad también realizan una labor humanista al servicio del pueblo. . . @lacava10oficial @carabobogb @visipol_mijp @reverolnestor @avilaelguerrero @solorzanopolicarabobo