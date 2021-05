Murió el actor de «Tarzán» durante un accidente aéreo

Durante un accidente aéreo en Estados Unidos, el actor Joe Lara, conocido por protagonizar la producción televisiva “Tarzán: The Epic Adventures”, murió junto a su esposa y otros cinco pasajeros.

De acuerdo a las autoridades, todos viajaban en un avión privado que se estrelló en Tennessee, éste sábado 29 de mayo; cuando la avioneta Cessna C501 despegó desde el aeropuerto de Smyrna, en las afueras de Nashville con destino a hacia Florida.

Así lo informó el portal web TMZ, en el cual se reseña que hasta el momento se desconocen las causas del hecho, las cuales se encuentran en proceso de investigación; puesto que finalmente cayó en el lago Percy Priest a los pocos minutos de despegar.

Es de mencionar, que el actor de Tarzán (58 años) quien murió, iba con su esposa y unos amigos, pero a consecuencia del impacto; los siete que iban en la aeronave fallecieron en el sitio.

Actor de Tarzán murió

Ante éste lamentable caso, el personal de bomberos y la policía se encuentran todavía trabajando en el lugar del accidente; con el fin de determinar que causó que el vehículo dejara de funcionar.

Es importante mencionar, que el accidente ocurrió el sábado pero no se habían identificados a las víctimas, y no fue hasta horas de este domingo 31 de mayo; que las autoridades del condado dieron a conocerlas como Brandon Hannah, Gwen S. Lara, William J. Lara, David L. Martin, Jennifer J. Martin, Jessica Walters y Jonathan Walters.

Cabe recordar, que el artista saltó a la fama a mediados de los años 90, cuando protagonizó la serie televisiva “Tarzán: Las aventuras épicas”, que se transmitió entre 1996 y 1997 y que después llegó al cine.

«También había trabajado en otros proyectos como “Steel Frontier”, “Sunset Heat”, “Gunsmoke: The Last Apache”, “American Cyborg: Steel Warrior”, “The Magnificent Seven”; así como “Baywatch” y “Tropical Heat”. Dejó la actuación para dedicarse a la música. Tocaba la guitarra y publicó un álbum, “Joe Lara: The Cry of Freedom”, en 2009», reseñó Infobae.

Se conoció, que el actor de Tarzán que murió y su esposa también, tenían tres hijos.

Con información: ACN/TMZ/Infobae/Foto: Cortesía

