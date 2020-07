Murió el asesino de Mónica Spear en la cárcel El Dorado

Conocido con «El Gato», Gerardo José Contreras Álvarez, el asesino de Mónica Spear y Thomas Berry; murió cumpliendo su condena en la cárcel de El Dorado ubicada en el estado Bolívar.

Así lo informó la noche de éste jueves, el periodista Deivis Ramírez en su cuenta de Twitter; donde señaló que según el personal médico del recinto la causa de su muerte fue por tuberculosis.

Aclaró, que el día real de su fallecimiento fue el 13 de julio, pero no fue hasta ahora; que se dio a conocer la noticia públicamente.

#ÚltimaHora Asesino de Mónica Spear, Gerardo José Contreras Álvarez, alias “El Gato”, murió el pasado 13 de Julio de este año en la cárcel de El Dorado, estado Bolívar, tras padecer Tuberculosis. 1/3 pic.twitter.com/UXUacgABTk — DeivisRamírezMiranda (@deivisramirez) July 24, 2020

Murió el asesino de Mónica Spear

De acuerdo al hilo en Twitter difundido por el comunicador, el personal lo atendió en la cárcel; debido a una afección respiratoria, pero a las pocas horas se complicó y falleció en el sitio.

Añadió, que el asesino de Mónica Spear que murió la semana pasada; había sido sentenciado a cumplir 26 años de prisión por el delito de homicidio calificado.

Luego de la sentencia, fue trasladado a El Rodeo II, luego fue llevado a la cárcel de Tocuyito en el estado Carabobo; pero a consecuencia de su reiterado mal comportamiento las autoridades lo enviaron a El Dorado.

En este contexto, vale recordar que Contreras Álvarez confesó en su momento que no se arrepintió por el asesinato; donde fallecieron la exmiss Venezuela y su esposo el 6 de enero de 2014, cuando circulaban por la autopista Valencia – Puerto Cabello; específicamente en el sector El Cambur.

Incluso, el ya fallecido había expresado a autores de un libro sobre el incidente que sesgó la vida de la también actriz que; “yo no la maté porque quise, sino que yo disparé y casualmente la bala la agarró ella. No me arrepiento y sé que algún día voy a salir de aquí”.

Con información: ACN/Redes/El Pitazo/Foto: Cortesía







Lee también: Desmantelan banda dedicada a la prostitución infantil en Valencia

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN