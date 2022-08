Muere una bebé por impacto de bola de granizo en España

La NASA reveló espectaculares imágenes de una galaxia “fantasma”, captadas recientemente por el telescopio espacial Hubble años atrás y ahora el James Webb.

La imagen fue compartida en redes sociales con 3 vistas diferentes de la galaxia: la del Hubble, la del James Webb y la de ambos.

“¡Los remolinos hipnotizantes de Phantom Galaxy son magníficos bajo cualquier luz!”, escribió la agencia aeroespacial en Twitter.

La primera imagen muestra la vista en infrarrojo medio del James Webb; la segunda foto combina los datos de Hubble y Webb, y la última imagen muestra la vista óptica del Hubble.

En tanto, la segunda fotografía combina ambos telescopios y permite “obtener una visión más completa del universo. La visión infrarroja del JWST está ayudando a identificar regiones de formación de estrellas”, explicaron los expertos.

.@NASAHubble’s observations of M74 revealed bright areas of star formation in visible and ultraviolet wavelengths. Webb’s infrared vision is helping to pinpoint these regions, accurately measure the masses and ages of star clusters, and gain insight into interstellar dust. pic.twitter.com/LfuQumg08m

